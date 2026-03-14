Tottenham gửi tối hậu thư cho HLV Tudor

HLV Igor Tudor đối mặt nguy cơ bị Tottenham Hotspur sa thải nếu không giúp CLB có chiến thắng trong trận đấu với Liverpool ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Chuỗi phong độ nghèo nàn khiến ban lãnh đạo Tottenham không còn kiên nhẫn với Tudor.

Theo The Times, ban lãnh đạo "Gà trống" sẽ sa thải huấn luyện viên Tudor nếu CLB để thua trước Liverpool cuối tuần này. Tottenham đang lên các phương án thay thế, với Roberto De Zerbi là mục tiêu hàng đầu.

De Zerbi được đánh giá là mẫu HLV lý tưởng mà Spurs mong muốn, nhưng thương vụ phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không hề dễ dàng thực hiện.

Dẫu vậy, ngay cả khi De Zerbi không nhận lời, ban lãnh đạo Tottenham sẵn sàng mời các ứng viên khác để thay thế Tudor. Chưa rõ liệu người thay thế sẽ là huấn luyện viên tạm quyền lần nữa hay một bổ nhiệm dài hạn, nhưng CLB đang cân nhắc các lựa chọn.

Tudor, được bổ nhiệm tạm quyền thay thế Thomas Frank, trải qua khởi đầu thảm họa với bốn trận thua liên tiếp, kỷ lục tệ nhất trong lịch sử Tottenham.

Đội bóng thủ đô London cũng đang vật lộn với nguy cơ xuống hạng Premier League, chỉ hơn khu vực nguy hiểm một điểm, và chuỗi sáu trận thua liên tiếp trong năm nay cũng là kỷ lục tệ hại chưa từng thấy.

Các nguồn tin từ The Athletic nhấn mạnh rằng tương lai của Tudor sẽ được quyết định ngay sau trận gặp Liverpool. Nếu Tudor bị sa thải, ông sẽ trở thành một trong những HLV có thời gian tại vị ngắn nhất tại Premier League.