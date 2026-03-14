MU sẵn sàng nổ 'bom tấn' 80 triệu euro

Manchester United được cho là sẽ chi đậm để chiêu mộ Nico Williams từ Athletic Bilbao.

Nico Williams nằm trong tầm ngắm MU.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" coi tuyển thủ Tây Ban Nha là mảnh ghép quan trọng để nâng cấp hàng công và tạo bước đột phá trong hành trình đưa đội bóng trở lại đỉnh cao bóng đá châu Âu.

Sau giai đoạn nhiều biến động, Manchester United đang bước vào thời kỳ tái thiết tích cực. Dưới sự dẫn dắt tạm quyền của Michael Carrick, đội bóng phần nào lấy lại tinh thần chiến đấu và niềm tin từ người hâm mộ Old Trafford.

Tuy nhiên, để cạnh tranh sòng phẳng tại Premier League và Champions League, đội bóng hiểu rằng họ cần thêm những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt và Nico Williams được xem là cái tên đáp ứng hoàn hảo yêu cầu đó. Ngoài ra, MU vẫn cần bổ sung một chân chạy cánh để lấp khoảng trống mỗi khi Amad Diallo, Bryan Mbeumo phải trở về dự cúp châu Phi.

Tại Bilbao, lập trường của Athletic Bilbao được cho là mềm mỏng hơn so với trước đây. Đội bóng xứ Basque sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được mức giá phù hợp, và con số 80 triệu euro từ Manchester United được cho là đủ sức mở ra thương vụ lớn trong hè này. Nếu hoàn tất, Nico Williams sẽ trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất của "Quỷ đỏ" những năm gần đây.

Sự xuất hiện của cầu thủ chạy cánh 23 tuổi hứa hẹn mang lại tốc độ, khả năng rê bóng và sự đột biến ở hai biên. Kết hợp với những cái tên như Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Mbeumo hay Amad, hàng công Manchester United có thể trở thành một trong những tuyến tấn công giàu tốc độ và nguy hiểm nhất Premier League.

