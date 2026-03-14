MU thanh lý 5 cầu thủ dưới thời Ten Hag

MU sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho 5 bản hợp đồng được ký dưới thời HLV Erik ten Hag nhưng không đáp ứng kỳ vọng.

MU khả năng cao chia tay Mount.

Danh sách gồm tiền đạo Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee, tiền vệ Manuel Ugarte, Mason Mount và thủ môn Andre Onana. Tổng chi phí để đưa 5 cầu thủ này về Old Trafford lên tới 250 triệu bảng, nhưng nhiều khả năng MU khó thu hồi nổi một nửa số tiền.

Mount gây thất vọng lớn do liên tục dính chấn thương và chưa bao giờ có chuỗi trận ổn định kể từ khi gia nhập. Hojlund và Ugarte không thể hiện được khả năng gánh vác áp lực tại một CLB lớn như MU. Còn Zirkzee sở hữu kỹ thuật và khả năng xử lý bóng tinh tế, song lối chơi thiếu tốc độ và bản năng ghi bàn khiến anh gặp khó tại môi trường khắc nghiệt của bóng đá Anh.

Trường hợp đáng chú ý khác là thủ môn Onana. Sau khi chuyển đến từ Inter Milan với danh tiếng là một trong những thủ thành hàng đầu châu Âu, phong độ của anh tại MU lại sa sút đáng kể. Hiện thủ môn người Cameroon được cho mượn tại Thổ Nhĩ Kỳ và gần như không còn cơ hội trở lại bắt chính tại Old Trafford.

Onana khó trụ lại MU.

Theo báo cáo tài chính, MU hiện còn nợ khoảng 422 triệu bảng tiền phí chuyển nhượng, trong đó 238 triệu bảng phải thanh toán trong vòng một năm tới. Con số khổng lồ buộc đội bóng phải tính đến phương án bán bớt cầu thủ để cân đối ngân sách trước khi tiếp tục đầu tư cho tương lai.

Ngoài nhóm cầu thủ trên, MU cũng dự kiến đẩy đi một số gương mặt khác trong mùa hè. Marcus Rashford khả năng sẽ tìm bến đỗ mới nếu Barcelona không kích hoạt điều khoản mua đứt 26 triệu bảng sau thời gian cho mượn. Trong khi đó, Jadon Sancho, nhận mức lương lên tới 300.000 bảng mỗi tuần, sẽ phải rời CLB khi hợp đồng hết hạn.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

