Tình thế đảo ngược với Rashford

Marcus Rashford đối mặt khả năng trở lại MU khi Barcelona xem Pedro Neto như một phương án tăng cường cho hàng công.

Tương lai của Rashford tại Barcelona đột nhiên khó đoán.

Tiền đạo người Anh đang thi đấu tại Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester United. Anh để lại nhiều dấu ấn tích cực và có điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bản. Tưởng chừng thương vụ mua đứt dễ xảy ra, song ban lãnh đạo Barcelona vẫn không chắc Rashford có phù hợp với kế hoạch dài hạn hay không.

Trong quá trình xem xét, cái tên Pedro Neto nổi lên như một mục tiêu tiềm năng. Theo Mundo Deportivo, cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha nhận được những báo cáo kỹ thuật rất tích cực từ bộ phận chuyên môn của Barcelona.

Chân sút 26 tuổi gia nhập Chelsea từ Wolves vào năm 2024 với mức phí khoảng 54 triệu bảng. Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất của đội bóng thành London. Khả năng chơi tốt ở cả 2 cánh giúp Neto trở thành phương án phù hợp với yêu cầu chiến thuật của HLV Hansi Flick.

Về phía Rashford, anh thích nghi tốt với cuộc sống tại Tây Ban Nha, đồng thời mong muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona sắp tới. Đương kim chủ tịch Joan Laporta được cho là ủng hộ việc ký hợp đồng dài hạn với Rashford nếu tái đắc cử.

Trong trường hợp thương vụ không xảy ra, Manchester United sẽ phải giải quyết bài toán nhân sự phức tạp. Hiện tại, Rashford là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội với thu nhập khoảng 315.000 bảng/tuần.

