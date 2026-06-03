Điều khiến Ronaldo Brazil khác Messi và CR7

Với Alessandro Nesta, Ronaldo Nazario là cầu thủ duy nhất khiến ông rời sân và tự hỏi liệu mình còn có thể làm gì hơn để ngăn cản đối thủ.

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo vẫn là tượng đài của bóng đá thế giới.

Trong cuộc tranh luận bất tận về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, phần lớn sự chú ý thường hướng về Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Một người hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu bằng chức vô địch World Cup 2022. Người còn lại đang nắm giữ hàng loạt kỷ lục ghi bàn của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, với Alessandro Nesta, cái tên đứng trên cả hai siêu sao này lại là Ronaldo Nazario.

Phát biểu của huyền thoại bóng đá Italy không đơn thuần là sự ngưỡng mộ dành cho một đồng nghiệp. Đó là góc nhìn của một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế hệ mình, người từng đối đầu trực tiếp với những tiền đạo hay nhất thế giới trong hơn hai thập niên.

Điều đáng chú ý là Nesta không nói Ronaldo Brazil hay hơn Messi hay Cristiano Ronaldo vì danh hiệu hay số bàn thắng. Ông nhắc đến một cảm giác rất hiếm gặp trong bóng đá đỉnh cao: sự bất lực.

Sau trận chung kết UEFA Cup năm 1998 giữa Lazio và Inter Milan, Nesta trở về phòng thay đồ và tự hỏi liệu mình còn có thể làm gì tốt hơn. Câu trả lời ông tìm được là không. Đó là điều khiến lời nhận xét của Nesta trở nên đặc biệt.

Trong bóng đá, các hậu vệ luôn có cách để đối phó với những tiền đạo xuất sắc. Họ có thể hạn chế không gian chơi bóng của đối thủ, sử dụng chiến thuật bọc lót hoặc đơn giản là chấp nhận phạm lỗi chiến thuật. Ngay cả những cầu thủ vĩ đại nhất cũng có thể bị vô hiệu hóa trong một ngày thi đấu không tốt.

Nhưng Ronaldo Nazario ở cuối thập niên 1990 dường như nằm ngoài mọi quy luật thông thường.

Điều khiến Ronaldo trở nên đáng sợ không chỉ là tốc độ hay kỹ thuật. Bóng đá từng sản sinh nhiều cầu thủ sở hữu một trong hai yếu tố đó. Điểm khác biệt nằm ở việc anh kết hợp tất cả trong cùng một cơ thể.

Ronaldo de Lima được cho là cao trình hơn Cristiano Ronaldo.

Ronaldo có tốc độ của một cầu thủ chạy cánh, sức mạnh của một trung phong và kỹ thuật của một số 10 Nam Mỹ. Anh có thể vượt qua hậu vệ bằng những pha bứt tốc dài hàng chục mét, nhưng cũng đủ khéo léo để xử lý bóng trong không gian hẹp.

Với các trung vệ, đó là cơn ác mộng thực sự.

Nếu lùi sâu, họ sẽ bị Ronaldo tăng tốc vượt qua. Nếu áp sát, anh có thể dùng kỹ thuật để loại bỏ đối thủ chỉ bằng một nhịp chạm bóng. Ngay cả khi ngăn được pha đi bóng đầu tiên, các hậu vệ vẫn phải đối mặt với khả năng dứt điểm gần như hoàn hảo của tiền đạo người Brazil.

Nesta từng đối đầu nhiều chân sút lớn trong sự nghiệp, từ Gabriel Batistuta, Andriy Shevchenko cho đến Thierry Henry. Nhưng Ronaldo là trường hợp khác biệt.

Những gì diễn ra trong trận chung kết UEFA Cup năm 1998 là minh chứng rõ nhất. Khi đó, Nesta mới 22 tuổi và đang ở giai đoạn sung sức nhất sự nghiệp. Ông không phải một hậu vệ đã qua thời kỳ đỉnh cao như khi đối đầu Messi hay Cristiano Ronaldo nhiều năm sau.

Chính vì vậy, nhận xét của Nesta càng có sức nặng. Ông không đưa ra lời khen dựa trên ký ức đã phai mờ theo thời gian. Ông nhớ rất rõ cảm giác đối đầu Ronaldo khi bản thân đang ở trạng thái tốt nhất.

Nesta cho rằng thật sự "bất lực" khi đối đầu "Người ngoài hành tinh" Ronaldo.

Điều thú vị là nhiều hậu vệ hàng đầu khác cũng từng có nhận định tương tự. Trong mắt những người trực tiếp đối đầu, Ronaldo Nazario thường được mô tả như tiền đạo toàn diện nhất mà họ từng gặp.

Những chấn thương đầu gối nghiêm trọng sau đó khiến sự nghiệp của Ronaldo không thể kéo dài ở đỉnh cao như Messi hay Cristiano Ronaldo. Nếu không gặp những vấn đề thể chất dai dẳng, nhiều người tin rằng lịch sử bóng đá có thể đã chứng kiến một câu chuyện khác.

Dẫu vậy, ngay cả phiên bản không hoàn hảo ấy vẫn đủ để giành hai Quả bóng vàng và hai chức vô địch World Cup.

Có lẽ đó là lý do những lời nhận xét như của Nesta vẫn xuất hiện nhiều năm sau khi Ronaldo giải nghệ.

Messi có thể là cầu thủ thành công nhất thế hệ hiện đại. Cristiano Ronaldo có thể là biểu tượng của sự bền bỉ và khát vọng chiến thắng. Nhưng với những hậu vệ từng đối đầu trực tiếp, Ronaldo Nazario vẫn là thước đo của nỗi sợ hãi.

Và khi một trung vệ vĩ đại như Nesta phải thừa nhận rằng khả năng của mình không đủ để ngăn cản đối thủ, đó có lẽ là lời khen lớn nhất mà một tiền đạo có thể nhận được.