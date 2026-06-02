Ronaldo Nazario thừa nhận điều phi thường của CR7

Sự bền bỉ và tầm ảnh hưởng của Cristiano Ronaldo khiến huyền thoại Brazil dành sự thừa nhận đặc biệt cho người đàn em.

CR7 vẫn là tượng đài của bóng đá thế giới.

Cuộc tranh luận giữa Ronaldo Nazario và Cristiano Ronaldo lại được hâm nóng khi huyền thoại bóng đá Brazil có những chia sẻ đáng chú ý về người đàn em cùng mang tên Ronaldo.

Dù từng hai lần vô địch World Cup cùng đội tuyển Brazil, Ronaldo Nazario không xem đó là thước đo duy nhất để đánh giá sự vĩ đại của một cầu thủ. Theo cựu tiền đạo sinh năm 1976, giá trị lớn nhất nằm ở những gì một ngôi sao để lại cho bóng đá thế giới.

“Mọi người thường so sánh chúng tôi vì cùng mang tên Ronaldo, nhưng sự nghiệp của chúng tôi rất khác nhau”, Ronaldo Nazario nói.

Huyền thoại Brazil cho rằng Cristiano Ronaldo đã làm được điều mà rất ít cầu thủ trong lịch sử có thể thực hiện: thay đổi vị thế của cả một nền bóng đá.

Theo Ronaldo Nazario, khi Cristiano bắt đầu sự nghiệp, Bồ Đào Nha chưa được xếp cùng nhóm những cường quốc truyền thống như Brazil, Argentina, Đức, Pháp hay Tây Ban Nha. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi trong gần hai thập niên qua.

“Cristiano trở thành biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha và giúp đất nước mình giành những danh hiệu mà trước đây nhiều người không nghĩ tới”, cựu danh thủ Brazil nhận định.

Ông cũng nhấn mạnh ảnh hưởng của Cristiano vượt xa những chiếc cúp. Một thế hệ cầu thủ Bồ Đào Nha trưởng thành cùng hình ảnh của CR7, lấy anh làm nguồn cảm hứng để theo đuổi giấc mơ chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.

Dù vẫn tự tin về những phẩm chất đặc biệt mà bản thân sở hữu trong thời kỳ đỉnh cao, Ronaldo Nazario không tiếc lời ca ngợi sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm của Cristiano.

“Sự bền bỉ, kỷ luật, tinh thần thi đấu và những thành tựu Cristiano đạt được trong hơn hai thập niên là điều phi thường”, ông khẳng định.

Phát biểu của Ronaldo Nazario một lần nữa cho thấy sự tôn trọng giữa hai trong số những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, đồng thời khép lại phần nào cuộc tranh luận xem ai xuất sắc hơn giữa hai cái tên cùng mang tên Ronaldo.