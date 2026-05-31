Ronaldo xả hơi cùng gia đình trước thềm World Cup

Trước kỳ World Cup thứ sáu lịch sử, Cristiano Ronaldo đang nạp năng lượng bên gia đình tại khu nghỉ dưỡng siêu sang trọng.

Ronaldo đang nghỉ ngơi cùng gia đình trước thềm World Cup 2026

Trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo tạm rời xa áp lực sân cỏ để tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng xa xỉ tại vùng biển Saudi Arabia. Ở tuổi 41, siêu sao của Al-Nassr vẫn duy trì sức hút mãnh liệt khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên người bạn đời Georgina Rodriguez và các con.

Trên trang cá nhân, Georgina liên tục cập nhật những hình ảnh ấm áp, từ cảnh huyền thoại tiền đạo nắm tay con gái út Bella Esmeralda đi dạo, đến cảnh Cristiano Junior tự tin điều khiển ván lướt điện trên mặt biển.

Cô không ngần ngại gọi đây là "những năm tháng tuyệt vời nhất cuộc đời". Những góc quay đời thường này hé lộ một khía cạnh dịu dàng, tách biệt hoàn toàn với hình ảnh một "chiến binh" đầy gai góc trên sân cỏ.

Về phần Ronaldo, tinh thần kỷ luật của anh vẫn hiện diện ngay cả khi đi nghỉ. Người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước khoảnh khắc CR7 tỉ mỉ hướng dẫn con trai nhỏ Mateo thực hiện các bài tập gập bụng bên hồ bơi. Sự tận tâm không ngừng nghỉ này chính là chìa khóa giúp anh tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở tuổi 41.

Kỳ nghỉ này được xem là bước chạy đà quan trọng về mặt tâm lý trước khi Ronaldo bay sang Bắc Mỹ hội quân cùng tuyển Bồ Đào nha. World Cup 2026 có thể là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của biểu tượng mang áo số 7.

Ronaldo đã sẵn sàng cho World Cup 2026 28 bàn thắng sau 30 lần ra sân cho Al Nassr mùa giải 2025/26. Ronaldo đến World Cup 2026 với thông số của một cầu thủ đang vào đoạn chín của sự nghiệp chứ không phải người 41 tuổi.