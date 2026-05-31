Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo xả hơi cùng gia đình trước thềm World Cup

  • Chủ nhật, 31/5/2026 19:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trước kỳ World Cup thứ sáu lịch sử, Cristiano Ronaldo đang nạp năng lượng bên gia đình tại khu nghỉ dưỡng siêu sang trọng.

Ronaldo đang nghỉ ngơi cùng gia đình trước thềm World Cup 2026

Trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo tạm rời xa áp lực sân cỏ để tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng xa xỉ tại vùng biển Saudi Arabia. Ở tuổi 41, siêu sao của Al-Nassr vẫn duy trì sức hút mãnh liệt khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên người bạn đời Georgina Rodriguez và các con.

Trên trang cá nhân, Georgina liên tục cập nhật những hình ảnh ấm áp, từ cảnh huyền thoại tiền đạo nắm tay con gái út Bella Esmeralda đi dạo, đến cảnh Cristiano Junior tự tin điều khiển ván lướt điện trên mặt biển.

Cô không ngần ngại gọi đây là "những năm tháng tuyệt vời nhất cuộc đời". Những góc quay đời thường này hé lộ một khía cạnh dịu dàng, tách biệt hoàn toàn với hình ảnh một "chiến binh" đầy gai góc trên sân cỏ.

Về phần Ronaldo, tinh thần kỷ luật của anh vẫn hiện diện ngay cả khi đi nghỉ. Người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước khoảnh khắc CR7 tỉ mỉ hướng dẫn con trai nhỏ Mateo thực hiện các bài tập gập bụng bên hồ bơi. Sự tận tâm không ngừng nghỉ này chính là chìa khóa giúp anh tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở tuổi 41.

Kỳ nghỉ này được xem là bước chạy đà quan trọng về mặt tâm lý trước khi Ronaldo bay sang Bắc Mỹ hội quân cùng tuyển Bồ Đào nha. World Cup 2026 có thể là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của biểu tượng mang áo số 7.

Ronaldo đã sẵn sàng cho World Cup 2026 28 bàn thắng sau 30 lần ra sân cho Al Nassr mùa giải 2025/26. Ronaldo đến World Cup 2026 với thông số của một cầu thủ đang vào đoạn chín của sự nghiệp chứ không phải người 41 tuổi.

Ronaldo được khuyên ngồi dự bị ở World Cup 2026

Taylor Twellman - cựu tuyển thủ quốc gia Mỹ, phát biểu trên ESPN rằng tuyển Bồ Đào Nha có thể chơi hiệu quả hơn tại World Cup 2026 nếu Cristiano Ronaldo không đá chính.

19:33 29/5/2026

Ronaldo đang đánh bại tuổi tác như thế nào?

Cristiano Ronaldo không chỉ kéo dài sự nghiệp đáng kinh ngạc, anh đang định nghĩa lại giới hạn tuổi tác của bóng đá hiện đại.

17:51 29/5/2026

Lý do Ronaldo khó trở thành HLV

Cristiano Ronaldo được cho phù hợp với vai trò lãnh đạo nếu tái hợp Manchester United hơn trở thành HLV vì tính cách quá quyết liệt và dễ nổi nóng.

17:26 28/5/2026

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.

Huy Trưởng

cristiano ronaldo Cristiano Ronaldo cristiano ronaldo

    Đọc tiếp

    Ro thoi diem Maresca ra mat Man City hinh anh

    Rõ thời điểm Maresca ra mắt Man City

    24 phút trước 20:15 31/5/2026

    0

    Huấn luyện viên Enzo Maresca sẽ sớm tiếp quản Manchester City nhằm chuẩn bị cho tour du đấu châu Á của câu lạc bộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý