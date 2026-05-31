Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Rào cản cuối cùng ngăn Silva gia nhập Barca

  • Chủ nhật, 31/5/2026 20:15 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Sau thời gian dài đàm phán, Barcelona đang ở gần chữ ký của tiền vệ Bernardo Silva theo dạng chuyển nhượng tự do.

Nhiều khả năng Bernardo Silva sẽ chuyển tới Barcelona

Thương vụ Silva gia nhập Barcelona đang bước vào giai đoạn quyết định. Sau nửa thập kỷ đối mặt với những rào cản tài chính khắt khe, đội chủ sân Camp Nou cuối cùng cũng có thể hoạt động bình thường trên thị trường chuyển nhượng.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha vừa khép lại hành trình rực rỡ tại Manchester City. Hiện tại, anh coi Barcelona là ưu tiên số một. Tiền vệ 31 tuổi từ chối hàng loạt đề nghị hấp dẫn từ Atletico Madrid, Benfica, cũng như các "đại gia" tại Pháp, Italy và Saudi Arabia để chờ đợi cơ hội khoác áo "Los Blaugrana".

Thậm chí, Silva sẵn sàng giảm lương sâu so với thu nhập tại Anh để phù hợp với quỹ lương của đội bóng mới. Tuy nhiên, nút thắt cuối cùng của thương vụ nằm ở HLV Hansi Flick.

Dù đánh giá cao tài năng của Silva, chiến lược gia người Đức vẫn đang cân nhắc vì tuyến giữa CLB hiện quá chật chội. Ngược lại, Giám đốc Thể thao Deco tin rằng kinh nghiệm và bản lĩnh của cựu sao Man City là "chất xúc tác" cần thiết cho một đội hình gồm quá nhiều cầu thủ trẻ.

Silva được kỳ vọng sẽ là phương án chia lửa hoàn hảo cho Pedri hoặc thay thế Lamine Yamal khi cần thiết. Với sự can thiệp của "siêu cò" Jorge Mendes, Barcelona đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục đăng ký trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Nếu Flick chính thức phê duyệt, Barca sẽ sở hữu một tiền vệ đẳng cấp thế giới mà không tốn một đồng phí chuyển nhượng nào.

Gordon gây chú ý khi đến Barcelona Gordon nhận được sự quan tâm của báo giới và người hâm mộ địa phương. Hình ảnh về hoạt động của ngôi sao người Anh liên tục được cập nhật trên các trang mạng xã hội.

Barcelona sắp đón tân binh thứ hai

Thương vụ chiêu mộ tiền vệ Bernardo Silva của Barcelona đang tiến gần đến hồi kết.

37:2235 hôm qua

Thêm sao Premier League đồng ý đến Barcelona

Sau khi chiêu mộ thành công Anthony Gordon từ Newcastle, Barcelona đứng trước cơ hội lớn để sở hữu Bernardo Silva.

38:2250 hôm qua

Đề nghị tăng lương gây sốc ở Premier League

Fulham sẵn sàng tăng lương gấp đôi cho HLV Marco Silva trước sự quan tâm từ Benfica.

11:00 28/5/2026

Các chi tiết về cuộc đời của Luis Suarez được kể trong cuốn tiểu sử về anh mang tên “Luis Suarez” của nhà báo Frank Worrall, bao gồm những câu chuyện về gia đình êm ấm cùng cô con gái Delfina với tên được đảo từ Anfield, sân nhà của Liverpool. Cuốn sách được xuất bản năm 2014.

Huy Trưởng

barcelona David Silva barcelona

    Đọc tiếp

    Ro thoi diem Maresca ra mat Man City hinh anh

    Rõ thời điểm Maresca ra mắt Man City

    21 phút trước 20:15 31/5/2026

    0

    Huấn luyện viên Enzo Maresca sẽ sớm tiếp quản Manchester City nhằm chuẩn bị cho tour du đấu châu Á của câu lạc bộ.

    Mau va chiec cup cua Kvaratskhelia hinh anh

    Máu và chiếc cúp của Kvaratskhelia

    36 phút trước 20:00 31/5/2026

    0

    Khvicha Kvaratskhelia không ghi bàn trong trận chung kết Champions League, nhưng anh vẫn là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp PSG bảo vệ thành công ngôi vương.

    Enzo lam tat ca de roi Chelsea hinh anh

    Enzo làm tất cả để rời Chelsea

    1 giờ trước 19:22 31/5/2026

    0

    Nhằm hiện thực hóa giấc mơ gia nhập Real Madrid, Enzo Fernandez đang nhờ "siêu cò" Jorge Mendes can thiệp để rời Chelsea.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý