Rào cản cuối cùng ngăn Silva gia nhập Barca

Sau thời gian dài đàm phán, Barcelona đang ở gần chữ ký của tiền vệ Bernardo Silva theo dạng chuyển nhượng tự do.

Nhiều khả năng Bernardo Silva sẽ chuyển tới Barcelona

Thương vụ Silva gia nhập Barcelona đang bước vào giai đoạn quyết định. Sau nửa thập kỷ đối mặt với những rào cản tài chính khắt khe, đội chủ sân Camp Nou cuối cùng cũng có thể hoạt động bình thường trên thị trường chuyển nhượng.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha vừa khép lại hành trình rực rỡ tại Manchester City. Hiện tại, anh coi Barcelona là ưu tiên số một. Tiền vệ 31 tuổi từ chối hàng loạt đề nghị hấp dẫn từ Atletico Madrid, Benfica, cũng như các "đại gia" tại Pháp, Italy và Saudi Arabia để chờ đợi cơ hội khoác áo "Los Blaugrana".

Thậm chí, Silva sẵn sàng giảm lương sâu so với thu nhập tại Anh để phù hợp với quỹ lương của đội bóng mới. Tuy nhiên, nút thắt cuối cùng của thương vụ nằm ở HLV Hansi Flick.

Dù đánh giá cao tài năng của Silva, chiến lược gia người Đức vẫn đang cân nhắc vì tuyến giữa CLB hiện quá chật chội. Ngược lại, Giám đốc Thể thao Deco tin rằng kinh nghiệm và bản lĩnh của cựu sao Man City là "chất xúc tác" cần thiết cho một đội hình gồm quá nhiều cầu thủ trẻ.

Silva được kỳ vọng sẽ là phương án chia lửa hoàn hảo cho Pedri hoặc thay thế Lamine Yamal khi cần thiết. Với sự can thiệp của "siêu cò" Jorge Mendes, Barcelona đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục đăng ký trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Nếu Flick chính thức phê duyệt, Barca sẽ sở hữu một tiền vệ đẳng cấp thế giới mà không tốn một đồng phí chuyển nhượng nào.

Gordon gây chú ý khi đến Barcelona Gordon nhận được sự quan tâm của báo giới và người hâm mộ địa phương. Hình ảnh về hoạt động của ngôi sao người Anh liên tục được cập nhật trên các trang mạng xã hội.