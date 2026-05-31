Rõ thời điểm Maresca ra mắt Man City

Huấn luyện viên Enzo Maresca sẽ sớm tiếp quản Manchester City nhằm chuẩn bị cho tour du đấu châu Á của câu lạc bộ.

Sau sự ra đi của Pep Guardiola, Maresca là cái được ban lãnh đạo "The Citizens" đánh giá cao để ngồi vào ghế nóng tại sân Etihad. Dự kiến, ông sớm ra mắt câu lạc bộ trong vài ngày tới.

Phải đến tháng 7, khi giai đoạn tiền mùa giải bắt đầu, các kế hoạch chuyên môn sâu rộng mới được triển khai, tuy nhiên, chiến lược gia người Italy sẽ bắt tay vào công việc quản lý ngay lập tức.

Thử thách đầu tiên dành cho Maresca là sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Do World Cup 2026 chuẩn bị diễn ra, phần lớn các ngôi sao đội một của "The Citizens" sẽ vắng mặt trong những tuần tới. Đây là bài toán khó cho tân thuyền trưởng trong việc sớm ổn định lối chơi và áp đặt triết lý mới lên đội bóng.

Theo kế hoạch được phê duyệt, Man City sẽ thực hiện tour du đấu mùa hè tại châu Á. Đây sẽ là cơ hội vàng để Maresca thử nghiệm đội hình và đánh giá các tài năng trẻ trước khi quay trở lại Anh cho trận đánh lớn đầu tiên.

Man City sẽ đối đầu với Arsenal trong trận tranh Community Shield diễn ra tại Cardiff, một bài kiểm tra hạng nặng để đo lường sức mạnh của "The Citizens" dưới triều đại mới.

Áp lực dành cho Maresca là không hề nhỏ. Ban lãnh đạo Man City kỳ vọng ông có thể nhanh chóng "chèo lái con tàu" đi đúng hướng, giảm thiểu tối đa những cú sốc sau sự ra đi của Pep Guardiola.

Highlights Man City 1-2 Aston Villa Dù chơi trên sân nhà, Man City lại để thua Aston Villa 1-2 ở trận đấu tại vòng 38 Premier League hôm 24/5.