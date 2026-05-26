Man City nhanh chóng có HLV mới

Man City chính thức mở ra kỷ nguyên hậu Pep Guardiola khi Enzo Maresca được chọn dẫn dắt đội bóng đến năm 2029.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để xác nhận thương vụ hoàn tất. "Maresca ký hợp đồng 3 năm để trở thành HLV trưởng mới của Man City. Thỏa thuận có hiệu lực đến tháng 6/2029 và một chương mới bắt đầu tại Man City", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Truyền thông Anh đồng loạt khẳng định Maresca sớm tham gia trực tiếp vào kế hoạch chuyển nhượng hè 2026, cho thấy ban lãnh đạo "The Citizens" muốn trao toàn quyền xây dựng đội bóng cho người kế nhiệm.

Guardiola khép lại hành trình 10 năm tại Etihad bằng thất bại 1-2 trước Aston Villa hôm 24/25. Tuy nhiên, điều đó không thể làm lu mờ di sản khổng lồ mà ông để lại với 20 danh hiệu, bao gồm 6 chức vô địch Premier League và Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Việc lựa chọn Maresca không khiến nhiều người bất ngờ. HLV 46 tuổi từng là trợ lý thân cận của Guardiola trong mùa giải Man City giành cú ăn ba lịch sử 2022/23. Ông được xem là người hiểu rõ nhất triết lý bóng đá kiểm soát mà Guardiola xây dựng tại Etihad.

Sau khi rời Man City, Maresca gây tiếng vang khi đưa Leicester City trở lại Premier League, trước khi tiếp tục gặt hái danh hiệu cùng Chelsea. Dù chia tay đội bóng thành London hồi đầu năm nay, chiến lược gia người Italy vẫn được đánh giá là một trong những HLV trẻ triển vọng nhất châu Âu.

Sau kỷ nguyên Guardiola huy hoàng, áp lực dành cho Maresca sẽ là cực lớn. Nhưng với sự hậu thuẫn tuyệt đối từ ban lãnh đạo cùng sự am hiểu sâu sắc hệ thống của CLB, chiến lược gia người Italy được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế thống trị của Man City.

