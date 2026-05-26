Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Man City nhanh chóng có HLV mới

  • Thứ ba, 26/5/2026 14:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Man City chính thức mở ra kỷ nguyên hậu Pep Guardiola khi Enzo Maresca được chọn dẫn dắt đội bóng đến năm 2029.

Maresca trở thành HLV của Man City.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để xác nhận thương vụ hoàn tất. "Maresca ký hợp đồng 3 năm để trở thành HLV trưởng mới của Man City. Thỏa thuận có hiệu lực đến tháng 6/2029 và một chương mới bắt đầu tại Man City", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Truyền thông Anh đồng loạt khẳng định Maresca sớm tham gia trực tiếp vào kế hoạch chuyển nhượng hè 2026, cho thấy ban lãnh đạo "The Citizens" muốn trao toàn quyền xây dựng đội bóng cho người kế nhiệm.

Guardiola khép lại hành trình 10 năm tại Etihad bằng thất bại 1-2 trước Aston Villa hôm 24/25. Tuy nhiên, điều đó không thể làm lu mờ di sản khổng lồ mà ông để lại với 20 danh hiệu, bao gồm 6 chức vô địch Premier League và Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Việc lựa chọn Maresca không khiến nhiều người bất ngờ. HLV 46 tuổi từng là trợ lý thân cận của Guardiola trong mùa giải Man City giành cú ăn ba lịch sử 2022/23. Ông được xem là người hiểu rõ nhất triết lý bóng đá kiểm soát mà Guardiola xây dựng tại Etihad.

Sau khi rời Man City, Maresca gây tiếng vang khi đưa Leicester City trở lại Premier League, trước khi tiếp tục gặt hái danh hiệu cùng Chelsea. Dù chia tay đội bóng thành London hồi đầu năm nay, chiến lược gia người Italy vẫn được đánh giá là một trong những HLV trẻ triển vọng nhất châu Âu.

Sau kỷ nguyên Guardiola huy hoàng, áp lực dành cho Maresca sẽ là cực lớn. Nhưng với sự hậu thuẫn tuyệt đối từ ban lãnh đạo cùng sự am hiểu sâu sắc hệ thống của CLB, chiến lược gia người Italy được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế thống trị của Man City.

Highlights Man City 1-2 Aston Villa Dù chơi trên sân nhà, Man City lại để thua Aston Villa 1-2 ở trận đấu tại vòng 38 Premier League hôm 24/5.

Guardiola: 'Tôi mệt rồi'

Pep Guardiola thừa nhận bản thân kiệt sức sau khi giúp Man City thống trị bóng đá Anh trong thời gian dài.

31:1839 hôm qua

Guardiola bật khóc

Khoảnh khắc xúc động của HLV Pep Guardiola cùng hai học trò Bernardo Silva và John Stones trong trận đấu cuối cùng với Man City khiến người hâm mộ nghẹn ngào.

40:2381 hôm qua

Man City sụp đổ trong ngày chia tay Guardiola

Đêm 24/5, Man City không thể tạo nên cái kết trọn vẹn dành cho HLV Pep Guardiola khi thua ngược Aston Villa 1-2 ngay tại Etihad ở vòng cuối Premier League 2025/26.

43:2580 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Man City Man City

    Đọc tiếp

    Chu tich Kanchanaburi: Ong Park Hang-seo so vo hinh anh

    Chủ tịch Kanchanaburi: Ông Park Hang-seo sợ vợ

    51 phút trước 15:09 26/5/2026

    0

    Không chỉ dốc nhiều tiền để có được cái gật đầu từ HLV Park Hang-seo, chủ tịch Kanchanaburi Power FC còn phải thuyết phục bà Choi Sang-a, phu nhân của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý