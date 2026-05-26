Beckham bất lực nhìn Salford tan mộng thăng hạng

Rạng sáng 26/5, giấc mơ thăng hạng của Salford City tan vỡ đầy cay đắng khi thua thảm 0-3 trước Notts County ở chung kết play-off League Two.

Đội bóng của Beckham (vỗ tay) nhận thất bại.

Tại Wembley, Salford hoàn toàn lép vế trước đối thủ giàu năng lượng và sắc bén hơn. Trên khán đài danh dự, Beckham cùng Gary Neville, Paul Scholes và Nicky Butt chỉ biết bất lực chứng kiến đội bóng sụp đổ trước màn trình diễn bùng nổ của Jodi Jones.

Phút 32, Jones tung đường chọc khe chuẩn xác để Alassana Jatta thoát xuống mở tỷ số. Trước khi hiệp một khép lại, cầu thủ chạy cánh này tiếp tục tạo dấu ấn với quả đá phạt khó chịu, mở ra tình huống để Lucas Ness đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Salford gần như không thể phản kháng. Những pha lên bóng của đội bóng do Beckham và Neville sở hữu thiếu tốc độ, ý tưởng và thường xuyên bị hàng thủ Notts County hóa giải dễ dàng.

Khi Salford còn loay hoay tìm hy vọng, Jones đặt dấu chấm hết cho trận đấu bằng pha băng xuống dứt điểm lạnh lùng ở phút 70, ấn định chiến thắng 3-0 và đưa Notts County trở lại League One sau 11 năm chờ đợi.

Với Salford, thất bại khép lại mùa giải đầy tiếc nuối. Đội bóng này từng đánh mất vé thăng hạng trực tiếp ở vòng cuối và giờ tiếp tục lỡ hẹn với League One khi thua ở play-off.

Thất bại ở chặng nước rút càng cay đắng, trong bối cảnh Beckham và Neville hoàn tất việc tiếp quản toàn bộ CLB hồi tháng 5 năm ngoái. Thương vụ chứng kiến sự rút lui của các cựu đồng đội thuộc lứa 1992 như Nicky Butt, Giggs, Scholes và Phil Neville khỏi vai trò cổ đông.