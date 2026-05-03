Đội của Beckham, Neville mất vé thăng hạng cay đắng

  • Chủ nhật, 3/5/2026 11:28 (GMT+7)
Đêm 2/5, David Beckham và Gary Neville trải qua ngày hạ màn mùa giải đầy cay đắng khi Salford City đánh rơi tấm vé thăng hạng trực tiếp sau trận hòa 0-0 trước Crawley Town.

Salford City buộc phải bước vào vòng play-off đầy rủi ro.

Ở chuyến làm khách mang tính quyết định, Salford không thể tìm được bàn thắng, qua đó khép lại mùa giải với 81 điểm và ngậm ngùi đứng ngoài nhóm thăng hạng trực tiếp lên League One. Ngược lại, Cambridge United tận dụng cơ hội để chiếm suất thăng hạng trực tiếp cuối cùng khi hơn đối thủ đúng 1 điểm.

Kết quả buộc Salford phải bước vào vòng play-off đầy rủi ro cùng Notts County, Chesterfield và Grimsby Town. Với vị trí thứ 4 chung cuộc, đội bóng biệt danh "The Ammies" sẽ chạm trán Grimsby ở bán kết, trong đó họ có lợi thế đá trận lượt về trên sân nhà.

Mục tiêu của Beckham và Neville giờ đây là đưa đội bóng tiến tới trận chung kết tại Sân vận động Wembley vào ngày 25/5. Ở đó, họ có thể đối đầu Notts County hoặc Chesterfield để tranh tấm vé cuối cùng lên hạng.

Thất bại ở chặng nước rút càng khiến nỗi tiếc nuối thêm lớn, nhất là trong bối cảnh bộ đôi huyền thoại MU hoàn tất việc tiếp quản toàn bộ CLB hồi tháng 5 năm ngoái. Thương vụ này chứng kiến sự rút lui của các cựu đồng đội thuộc lứa 1992 như Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes và Phil Neville khỏi vai trò cổ đông.

Tham vọng của Beckham và Neville là giành quyền lên chơi tại League One ngay mùa đầu tiên, trước khi hướng tới Championship trong 5 năm tới. Việc lỡ cơ hội thăng hạng trực tiếp với khoảng cách mong manh chắc chắn là cú sốc lớn với cả ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ.

Minh Nghi

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Fernandes khiến Cunha việt vị

Tối 3/5, Matheus Cunha ăn mừng sớm cột mốc kiến tạo của Bruno Fernandes, trước khi bị VAR từ chối ở trận MU thắng Liverpool 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

Cunha gây bão

Tối 3/5, mạng xã hội bùng nổ với biểu tượng lướt sóng ngay sau khi Matheus Cunha ghi bàn mở tỷ số cho MU ở trận thắng Liverpool 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

