Neville chỉ ra thời điểm sụp đổ tiếp theo của Arsenal

Gary Neville tin Arsenal có thể tiếp tục mất điểm trước Newcastle, trong lúc Man City nắm quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch Premier League.

Arsenal gục ngã trước Man City.

Đêm 19/4, sau chiến thắng 2-1 tại Etihad ở vòng 33 Premier League, thầy trò Pep Guardiola chỉ còn kém Arsenal 3 điểm và đá ít hơn một trận. Dù đứng đầu bảng, đội bóng của Mikel Arteta không còn được đánh giá cao bằng Man City.

Hai thất bại liên tiếp trước Bournemouth và Man City khiến Arsenal đánh mất vị thế số một trong cuộc đua vô địch. Nếu thắng Burnley giữa tuần, Man City sẽ vượt lên chiếm ngôi đầu, qua đó nắm quyền tự quyết trong chặng đua cuối.

Trong bối cảnh đó, cựu danh thủ Gary Neville cho rằng Arsenal sẽ đối mặt thử thách lớn hơn ở vòng kế tiếp, khi tiếp đón Newcastle United vào ngày 25/4. Phát biểu trên Sky Sports, Neville nhận định trận đấu tại Emirates là thời điểm Arsenal dễ đánh rơi điểm số nhất. Theo ông, áp lực tâm lý từ cuộc đua vô địch đang bao trùm sân nhà của "Pháo thủ".

"Nếu Arsenal không khởi đầu tốt hoặc nếu để Newcastle ghi bàn sớm, họ sẽ đánh rơi điểm. Sự căng thẳng của Arsenal sẽ còn đó. Đây là trận đấu buộc Arsenal phải vượt qua nếu còn muốn nuôi hy vọng đăng quang. Chỉ một cú sảy chân nữa có thể khiến toàn bộ lợi thế tích lũy từ đầu mùa biến mất", Neville nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Neville lần đầu tiên công khai dự đoán Man City sẽ bảo vệ thành công chức vô địch mùa này. Cùng quan điểm, Roy Keane khẳng định Man City là đội mạnh nhất nước Anh nhiều năm qua và luôn biết cách thi đấu khi chịu sức ép lớn.

Highlights Man City 2-1 Arsenal

