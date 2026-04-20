Thành tích tệ chưa từng có của Arteta

Tối 19/4, Arsenal trải qua giai đoạn sa sút đáng lo ngại khi thua 1-2 trước Man City thuộc vòng 33 Premier League.

Arteta của Arsenal lần đầu thua 4 trận liên tiếp ở giải quốc nội.

Trên sân Etihad, "Pháo thủ" thành London hứng chịu thất bại thứ 4 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Kết quả giáng đòn mạnh vào tham vọng vô địch Premier League mùa giải 2025/26 của thầy trò HLV Mikel Arteta.

Đây là sự tương phản lớn nếu so với giai đoạn đầu mùa, khi họ chỉ nhận vỏn vẹn 3 thất bại trong 49 trận trên mọi đấu trường. Sự sa sút đột ngột đặt dấu hỏi lớn về bản lĩnh và chiều sâu đội hình trong giai đoạn then chốt.

Chuỗi trận thất vọng của Arsenal bắt đầu từ trận thua Man City ở chung kết Carabao Cup, tiếp đó là thất bại trước Southampton tại tứ kết FA Cup. Sau đó, họ tiếp tục gục ngã trước Bournemouth, trước khi một lần nữa thua Man City ở Premier LEague.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên dưới triều đại Arteta, Arsenal thua 4 trận liên tiếp ở các giải quốc nội. Lần gần nhất "Pháo thủ" rơi vào chuỗi phong độ tệ hại tương tự từ năm 2018. Khi đó, họ cũng thua 4 trận liên tiếp với 2 lần thất bại trước Man City.

Dù vẫn tạm thời xếp trên đối thủ 3 điểm, Arsenal hoàn toàn có thể mất ngôi đầu nếu Man City thắng trận đấu bù. Khoảng cách mong manh ấy càng trở nên đáng lo hơn khi phong độ của Arsenal đang lao dốc rõ rệt.

Arsenal còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu Premier League cũng như Champions League, nhưng rõ ràng cần một cú hích mạnh mẽ, thậm chí là phép màu nếu muốn kết thúc mùa giải với vinh quang. Hiện tại, điều cấp thiết nhất với họ là chặn đứng chuỗi ngày sa sút trước khi mọi hy vọng tan biến.

Highlights Man City 2-1 Arsenal

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD