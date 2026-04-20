Haaland đáp trả khi Gabriel thoát thẻ đỏ

  • Thứ hai, 20/4/2026 06:26 (GMT+7)
Pha va chạm giữa Erling Haaland và Gabriel Magalhaes gây tranh cãi khi Man City thắng Arsenal 2-1 thuộc vòng 33 Premier League tối 19/4.

Haaland có tình huống gây tranh cãi khi đối đầu Gabriel. Ảnh: Reuters.

Trung vệ Gabriel được HLV Mikel Arteta cắt cử theo kèm Haaland như hình với bóng. Phần lớn những pha va chạm quyết liệt trên sân đều đến từ hai cầu thủ này.

Khi trận đấu còn khoảng 7 phút, Gabriel có pha tác động mạnh khiến Haaland nổi giận và đẩy ngược đối thủ khi đứng dậy. Trong khoảnh khắc căng thẳng, Gabriel được cho là dùng đầu húc vào Haaland. Phía Man City lập tức phản ứng dữ dội, cho rằng cầu thủ Arsenal xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Tuy nhiên, trọng tài Anthony Taylor không truất quyền thi đấu trung vệ đội khách. Thay vào đó, ông cảnh cáo cả Gabriel và Haaland, mỗi người một thẻ vàng.

Phát biểu sau trận, Haaland cho biết: "Nếu tôi ngã xuống sân, điều đó gần như chỉ xảy ra khi bị phạm lỗi thật sự. Và trong trường hợp ấy, khả năng đối phương phải nhận thẻ đỏ. Tôi không chắc. Tôi sẽ không ngã dễ dàng như vậy. Thẻ vàng ư, tôi không hiểu vì sao. Anh ta lao thẳng vào mặt tôi".

Ngay sau trận, Premier League đăng thông báo chính thức để giải thích. Ban tổ chức khẳng định pha xử lý của Gabriel được VAR xem xét kỹ và hành động đó không bị đánh giá là quá mức bạo lực hay hung hăng để dẫn tới thẻ đỏ.

Dù Gabriel không bị phạt thẻ đỏ, Arsenal vẫn không thể tránh khỏi thất bại 1-2 trước Man City tại Etihad. Hiện tại, Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn Man City 3 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Highlights Man City 2-1 Arsenal Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Man City thắng Arsenal 2-1 trên sân Etihad thuộc vòng 33 Premier League.

Duy Luân

