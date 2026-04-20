Cú sốc với Man City

Niềm vui chiến thắng của Man City trước Arsenal không trọn vẹn bởi nỗi lo chấn thương của tiền vệ trụ cột Rodri.

Rodri dính chấn thương. Ảnh: Reuters.

Trong trận đấu then chốt tại Etihad diễn ra tối 19/4, Rodri phải rời sân ở những phút cuối do có dấu hiệu đau vùng háng. Đây là thông tin khiến ban huấn luyện và người hâm mộ Man City không khỏi lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định.

Trước đó, tuyển thủ Tây Ban Nha bỏ lỡ tới 11 trận tại Premier League mùa này vì các vấn đề liên quan đến gân kheo và đầu gối, dù vẫn kịp ra sân tổng cộng 31 lần trên mọi đấu trường.

Phát biểu sau trận, HLV Pep Guardiola thừa nhận chưa thể xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Ông cho biết: "Tôi chưa biết Rodri sẽ phải nghỉ bao lâu. Bác sĩ nói đó có thể là vấn đề ở háng, nhưng chúng tôi cần kiểm tra thêm. Cậu ấy sẽ được làm xét nghiệm trong hôm nay hoặc ngày mai".

Dù vậy, Guardiola vẫn giữ sự lạc quan khi đánh giá về ý nghĩa chiến thắng trước Arsenal. Ông nhấn mạnh rằng kết quả này mang lại hy vọng cho Man City, nhưng cuộc đua vô địch vẫn chưa ngã ngũ.

"Chúng tôi chưa đứng đầu bảng. Hiệu số cũng chưa bằng họ. Nhưng toàn đội có quyền tin vào cơ hội chiến đấu đến cùng", chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ, đồng thời khẳng định suất dự Champions League mùa tới được đảm bảo.

Hiện tại, Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 3 điểm và vẫn còn một trận chưa đấu. Nếu tận dụng tốt lợi thế này, họ hoàn toàn có thể vượt lên chiếm ngôi đầu trong thời gian tới.

Theo lịch thi đấu, Man City sẽ làm khách trên sân của Burnley vào giữa tuần này, trước khi bước vào trận bán kết FA Cup gặp Southampton vào cuối tuần.

Highlights Man City 2-1 Arsenal Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Man City thắng Arsenal 2-1 trên sân Etihad thuộc vòng 33 Premier League.