Vì sao Gabriel thoát thẻ đỏ dù húc đầu vào Haaland?

Ban tổ chức Premier League lên tiếng bảo vệ quyết định của trọng tài khi Gabriel Magalhaes không bị truất quyền thi đấu ở trận Arsenal thua Manchester City 1-2 đêm 19/4.

Gabriel và Haaland liên tục va chạm nhau trên sân.

Trận đại chiến giữa Manchester City và Arsenal ở vòng 33 Premier League trở nên nóng bỏng như dự đoán với hàng loạt pha tranh chấp không khoan nhượng trên sân Etihad. Trung vệ Gabriel được HLV Mikel Arteta cắt cử theo kèm Haaland như hình với bóng, đa số những pha va chạm quyết liệt trên sân đều đến từ hai cầu thủ này.

Khi trận đấu còn khoảng 7 phút, Gabriel tiếp tục theo sát Haaland ở khu vực giữa sân. Trung vệ người Brazil có pha tác động mạnh khiến tiền đạo Man City nổi giận và đẩy ngược đối thủ khi đứng dậy.

Ngay sau đó, hai cầu thủ lao vào đối đầu trực diện. Trong khoảnh khắc căng thẳng, Gabriel được cho là đã dùng đầu húc vào Haaland. Phía Man City lập tức phản ứng dữ dội, cho rằng cầu thủ Arsenal xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Tuy nhiên, trọng tài Taylor không truất quyền thi đấu trung vệ đội khách. Thay vào đó, ông cảnh cáo cả Gabriel và Haaland mỗi người một thẻ vàng. Tổ VAR cũng kiểm tra tình huống nhưng giữ nguyên quyết định trên sân.

Bên ngoài đường biên, Pep Guardiola cũng phải nhận thẻ vàng vì phản ứng thái quá với trọng tài.

Ngay sau trận, Premier League đăng thông báo chính thức để giải thích. Ban tổ chức khẳng định pha xử lý của Gabriel được VAR xem xét kỹ và hành động đó không bị đánh giá là quá mức bạo lực hay hung hăng để dẫn tới thẻ đỏ.

Thông điệp này phần nào dập tắt tranh cãi, nhưng không làm Man City hài lòng. Trong suốt trận đấu, Haaland và Gabriel liên tục va chạm quyết liệt.

Trước đó không lâu, Haaland còn bị kéo rách phần tay áo trong một pha tranh chấp với chính Gabriel. Tiền đạo người Na Uy phản ứng dữ dội vì không được hưởng đá phạt.

Dù vậy, Haaland vẫn là người chiến thắng cuối cùng. Anh ghi bàn quyết định giúp Man City đánh bại Arsenal 2-1 tại Etihad, qua đó rút ngắn cách biệt trong cuộc đua vô địch xuống còn 3 điểm và còn đá ít hơn một trận.

Manchester City tự giành lại cơ hội cho chính họ tại Premier League Tối 19/4, Manchester City có chiến thắng kịch tính 2-1 trước chính Arsenal tại vòng 33 Premier League khiến cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

