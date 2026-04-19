Sai lầm tai hại của Donnarumma

  • Chủ nhật, 19/4/2026 23:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đêm 19/4 (giờ Hà Nội), khoảnh khắc mất tập trung của Gianluigi Donnarumma khiến Man City đánh rơi lợi thế trước Arsenal trong trận cầu đinh thuộc vòng 33 Premier League.

Chỉ 34 giây sau khi Ryan Cherki mở tỷ số, thủ thành người Italy khiến cả sân Etihad ngỡ ngàng. Từ một tình huống ném biên, Donnarumma nhận bóng ngay sát vùng cấm địa nhưng chần chừ trong việc xử lý. Ngay lập tức, Kai Havertz áp sát, chặn đường chuyền và đưa bóng dội ngược vào lưới mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Arsenal.

Trước đó, Man City vươn lên dẫn trước ở phút 16 nhờ pha lập công đẹp mắt của Rayan Cherki. Tiền vệ người Pháp đi bóng kỹ thuật qua hàng loạt hậu vệ trước khi dứt điểm gọn gàng vào góc thấp, thắp lên hy vọng chiến thắng cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, niềm vui của Man City nhanh chóng bị dập tắt bởi sai lầm cá nhân nơi hàng thủ. Donnarumma vốn không được đánh giá cao ở khả năng chơi chân và tình huống trên một lần nữa phơi bày điểm yếu chí mạng của anh. Cú pressing quyết đoán của Havertz biến sai sót nhỏ thành bàn thua đắt giá.

Phản ứng trên băng ghế huấn luyện cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của tình huống. HLV Pep Guardiola ôm đầu thất vọng khi tiến về khu kỹ thuật, trong khi bình luận viên Gary Neville không giấu nổi sự sửng sốt trên sóng truyền hình.

Sau 45 phút thi đấu, Man City và Arsenal tạm hòa nhau với tỷ số 1-1.

HLV Guardiola ôm đầu thất vọng khi Donnarumma khiến Man City thủng lưới.

Vì sao cúp Ngoại hạng Anh xuất hiện tại Etihad?

Tối 19/4 (giờ Hà Nội), việc chiếc cúp Premier League hiện diện bên đường biên sân Etihad khiến người hâm mộ xôn xao khi Man City tiếp đón Arsenal.

Thua Man City, Arsenal sắp tan mộng vô địch Ngoại hạng Anh

Rạng sáng 20/4, Arsenal thua Man City 1-2 trên sân Etihad ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh.

Vì sao nhiều người muốn Arsenal thất bại?

Khi cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn quyết định, Arsenal không chỉ đối đầu Manchester City mà còn phải chống lại sự hả hê của số đông.

Hiểu Phong

Donnarumma Hà Nội Gianluigi Donnarumma Donnarumma

  • Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

Kane có thêm danh hiệu cùng Bayern

Rạng sáng 20/4, Bayern đánh bại Stuttgart 4-2 ở vòng 30 Bundesliga và chính thức bảo vệ ngôi vương nước Đức.

Liverpool báo tin buồn cho Chelsea

Đêm 19/4, Liverpool thắng nghẹt thở Everton 2-1 ở vòng 33 Premier League, qua đó tiến bước quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

