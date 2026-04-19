Sai lầm tai hại của Donnarumma

Đêm 19/4 (giờ Hà Nội), khoảnh khắc mất tập trung của Gianluigi Donnarumma khiến Man City đánh rơi lợi thế trước Arsenal trong trận cầu đinh thuộc vòng 33 Premier League.

Pha xử lý khó tin của Donnarumma.

Chỉ 34 giây sau khi Ryan Cherki mở tỷ số, thủ thành người Italy khiến cả sân Etihad ngỡ ngàng. Từ một tình huống ném biên, Donnarumma nhận bóng ngay sát vùng cấm địa nhưng chần chừ trong việc xử lý. Ngay lập tức, Kai Havertz áp sát, chặn đường chuyền và đưa bóng dội ngược vào lưới mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Arsenal.

Trước đó, Man City vươn lên dẫn trước ở phút 16 nhờ pha lập công đẹp mắt của Rayan Cherki. Tiền vệ người Pháp đi bóng kỹ thuật qua hàng loạt hậu vệ trước khi dứt điểm gọn gàng vào góc thấp, thắp lên hy vọng chiến thắng cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, niềm vui của Man City nhanh chóng bị dập tắt bởi sai lầm cá nhân nơi hàng thủ. Donnarumma vốn không được đánh giá cao ở khả năng chơi chân và tình huống trên một lần nữa phơi bày điểm yếu chí mạng của anh. Cú pressing quyết đoán của Havertz biến sai sót nhỏ thành bàn thua đắt giá.

Phản ứng trên băng ghế huấn luyện cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của tình huống. HLV Pep Guardiola ôm đầu thất vọng khi tiến về khu kỹ thuật, trong khi bình luận viên Gary Neville không giấu nổi sự sửng sốt trên sóng truyền hình.

Sau 45 phút thi đấu, Man City và Arsenal tạm hòa nhau với tỷ số 1-1.

HLV Guardiola ôm đầu thất vọng khi Donnarumma khiến Man City thủng lưới.