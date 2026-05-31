Mbappe giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League

  • Chủ nhật, 31/5/2026 12:49 (GMT+7)
Kylian Mbappe khẳng định đẳng cấp săn bàn số một châu Âu khi vượt qua Harry Kane để giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League 2025/26 với 15 bàn thắng.

Chân sút của Bayern Munich bám đuổi quyết liệt nhưng chỉ dừng lại ở con số 14 pha lập công. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp Mbappe giành Chiếc giày vàng Champions League sau mùa giải 2023/24. Thành tích tiếp tục khẳng định đẳng cấp săn bàn hàng đầu châu Âu của ngôi sao sinh năm 1998, bất chấp Real Madrid không thể tiến đến trận đấu cuối cùng.

Phía sau Mbappe và Kane là nhóm cầu thủ ghi 10 bàn gồm Julian Alvarez của Atletico Madrid, Anthony Gordon của Newcastle United và Khvicha Kvaratskhelia của PSG. Trong khi đó, Victor Osimhen khép lại giải đấu với 7 bàn thắng cho Galatasaray.

Champions League mùa này khép lại bằng chiến thắng 4-3 của PSG trước Arsenal sau loạt sút luân lưu cân não. Đội bóng thủ đô nước Pháp bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu và tiếp tục khẳng định vị thế của một thế lực mới tại lục địa già.

Đáng chú ý, PSG không suy yếu sau khi chia tay Mbappe. Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, đội bóng nước Pháp ngày càng hoàn thiện lối chơi và bản lĩnh thi đấu. Hai chức vô địch Champions League liên tiếp, thống trị Ligue 1 cùng việc góp mặt ở chung kết FIFA Club World Cup 2025 cho thấy PSG xây dựng được một tập thể mạnh mẽ thay vì phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất.

Về phần Mbappe, chân sút người Pháp vẫn là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, anh gần như không thể giành được danh hiệu tập thể nào đáng kể trong màu áo Real Madrid.

Cảnh hỗn loạn sau chức vô địch của PSG

Rạng sáng 31/5, hơn 130 người bị bắt giữ sau hàng loạt cuộc đụng độ giữa cổ động viên quá khích và lực lượng an ninh trên khắp thủ đô Paris sau khi PSG vô địch Champions League.

Hakimi làm nên lịch sử

Hậu vệ Achraf Hakimi vừa ghi dấu mốc lịch sử cho bóng đá châu Phi sau khi cùng PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League mùa giải 2025/26.

Minh Nghi

    Nasri: 'Moi thu chong lai Arsenal trong hiep hai' hinh anh

    Nasri: 'Mọi thứ chống lại Arsenal trong hiệp hai'

    45 phút trước 12:47 31/5/2026

    Cựu tiền vệ Arsenal, Samir Nasri, cho rằng các quyết định của trọng tài trong hiệp hai đã gây bất lợi cho "Pháo thủ" ở trận chung kết Champions League gặp PSG rạng sáng 31/5.

    Gyokeres bien mat trong dem Arsenal can anh hinh anh

    Gyokeres biến mất trong đêm Arsenal cần anh

    56 phút trước 12:36 31/5/2026

    Bất chấp những kỳ vọng từ ban huấn luyện cũng như người hâm mộ Arsenal, Gyokeres trải qua đêm Budapest trầm lặng khi chưa thể tạo ra sự khác biệt cho hàng công "Pháo thủ".

