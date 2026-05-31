Gyokeres biến mất trong đêm Arsenal cần anh

Bất chấp những kỳ vọng từ ban huấn luyện cũng như người hâm mộ Arsenal, Gyokeres trải qua đêm Budapest trầm lặng khi chưa thể tạo ra sự khác biệt cho hàng công "Pháo thủ".

Trận chung kết Champions League 2026 diễn ra vào ngày 30/5 tại Puskas Arena được kỳ vọng là sân khấu để Gyokeres khẳng định giá trị của một trung phong hàng đầu. Được tung vào sân ở phút 66 thay cho đội trưởng Martin Odegaard khi tỷ số đang là 1-1, tiền đạo người Thụy Điển mang theo trọng trách giải quyết trận đấu cho Arsenal.

Suốt 54 phút góp mặt trên sân, màn trình diễn của anh để lại không ít sự tiếc nuối khi chưa thể tạo ra tầm ảnh hưởng như mong đợi của các ban huấn luyện cũng như các cổ động viên "Pháo thủ".

Sự lạc nhịp trong hệ thống vận hành

Quyết định thay đổi nhân sự của huấn luyện viên Arteta nhắm vào việc chuyển đổi từ lối chơi kiểm soát sang cách tiếp cận trực diện hơn. Tuy nhiên, Gyokeres dường như gặp khó khăn trong việc bắt nhịp với cường độ của trận chung kết.

Trong hơn 50 phút thi đấu, anh chỉ có vỏn vẹn 20 lần chạm bóng, con số quá khiêm tốn đối với một cầu thủ được kỳ vọng sẽ là điểm đến của mọi đường lên bóng bên phía đại diện Bắc London.

Đáng chú ý hơn là hiệu suất kết nối của anh với các đồng đội. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ đạt mức 50% (6/12 đường chuyền thành công) cho thấy sự thiếu sợi dây liên lạc giữa Gyokeres và các cầu thủ tuyến dưới.

Thay vì trở thành trạm trung chuyển bóng hiệu quả để Arsenal giảm bớt áp lực từ PSG, những pha xử lý của anh thường khiến nhịp độ tấn công của "Pháo thủ" bị ngắt quãng, vô tình đẩy đại diện Bắc London vào thế phải liên tục chống đỡ các đợt phản công.

Bất chấp việc sở hữu thể hình to cao, khả năng tì đè và càn lướt của tuyển thủ Thụy Điển lại mang đến nỗi thất vọng lớn. Các số liệu thống kê về tranh chấp mang lại cái nhìn khá trầm lắng. Anh chỉ chiến thắng 1 trong 5 lần tranh chấp dưới đất (tỷ lệ 20%) và đạt 43% trong các pha không chiến.

Việc thường xuyên thất thế trước bộ đôi Marquinhos và Willian Pacho khiến Gyokeres không thể hoàn thành vai trò của một tiền đạo mục tiêu. Thay vì chiếm lĩnh không gian, anh thường xuyên bị đẩy ra xa vòng cấm địa, nơi cầu thủ này không còn gây ra sự nguy hiểm thường thấy.

Sự bế tắc này càng lộ rõ qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ ở mức 0.04, phản ánh việc anh gần như không có được bất kỳ cơ hội ăn bàn rõ rệt nào trong suốt thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ.

Sự im hơi lặng tiếng nơi khu vực quyết định

Dù nỗ lực di chuyển, Gyokeres lại thiếu đi sự sắc sảo cần thiết trong những khoảnh khắc mang tính quyết định. Phút 98, một pha phạm lỗi không đáng có với Goncalo Ramos khiến anh phải nhận thẻ vàng, phần nào cho thấy sự nôn nóng và lúng túng trong việc kiểm soát tình hình.

Điểm sáng duy nhất và cũng là lời an ủi cho anh chính là bản lĩnh trên chấm luân lưu khi ngôi sao mang áo số 14 thực hiện thành công ở lượt luân lưu đầu tiên cho Arsenal. Tuy nhiên, nhìn tổng thể cả trận đấu, chừng ấy là chưa đủ để khỏa lấp một màn trình diễn dưới sức ở các tình huống bóng sống.

Thất bại của Arsenal không phải lỗi của riêng cá nhân nào, nhưng với riêng Gyokeres, Budapest 2026 sẽ là một kỷ niệm buồn. Anh vào sân với hy vọng giúp "Pháo thủ" giành chức vô địch, nhưng trong một đêm mà áp lực của trận chung kết quá lớn, tuyển thủ Thụy Điển chưa thể cất tiếng nói để thay đổi định mệnh cho thầy trò Arteta.

