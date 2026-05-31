Arsenal lập kỷ lục doanh thu Champions League

Arsenal nhận số tiền kỷ lục dù thất bại ở chung kết Champions League

Trận chung kết Champions League 2025/2026 tại Budapest khép lại với kịch bản đầy nghiệt ngã cho Arsenal. Dù mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 nhờ công của Kai Havertz, "Pháo thủ" để PSG gỡ hòa 1-1 sau quả phạt đền của Ousmane Dembele ở phút 65.

Sau 120 phút nghẹt thở cùng những tranh cãi về trọng tài, Arsenal gục ngã 3-4 trên chấm luân lưu định mệnh khi Eberechi Eze và Gabriel Magalhaes sút hỏng.

Tuy nhiên, đoàn quân của Mikel Arteta vẫn có quyền ngẩng cao đầu. Arsenal vừa xác lập kỷ lục mới cho một câu lạc bộ Anh khi thu về tới 125 triệu bảng tiền thưởng từ UEFA.

Đây là hệ quả của một chiến dịch phi thường. Đại diện Bắc London không để thua bất kỳ trận đấu nào trong thời gian thi đấu chính thức suốt cả mùa giải Champions League năm nay.

Dù PSG giành chức vô địch năm thứ hai liên tiếp và bỏ túi số tiền thưởng nhỉnh hơn (khoảng 127 triệu bảng), kỷ lục của Arsenal vẫn là một cột mốc đáng nể về mặt thương mại và chuyên môn. Đáng chú ý, nhờ thứ hạng hệ số UEFA cao, Liverpool dù bị loại từ tứ kết vẫn xếp thứ tư về tiền thưởng với 95,3 triệu bảng, vượt mặt cả hai "ông lớn" thành Madrid.

Dù chiếc cúp tai voi chưa thể về với London, mùa giải 2025/26 vẫn khẳng định vị thế mới của Arsenal cả trên sân cỏ lẫn giá trị thương mại tại xứ sở sương mù.

