Bạo loạn sau chung kết Champions League

  • Chủ nhật, 31/5/2026 06:30 (GMT+7)
Paris rúng động vì bạo loạn kinh hoàng và hàng loạt lệnh bắt giữ ngay sau chiến thắng của PSG tại chung kết Champions League.

Đêm đăng quang Champions League lần thứ hai liên tiếp của PSG bị phủ bóng đen bởi những làn sóng bạo lực dữ dội bùng phát tại thủ đô nước Pháp. Hơn 130 người đã bị bắt giữ trong một đêm hỗn loạn, biến các khu vực biểu tượng từ Chatelet đến Rue de Rivoli thành chiến trường giữa cổ động viên quá khích và lực lượng an ninh.

Căng thẳng bùng phát sớm hơn dự kiến, ngay từ phút thứ 6 khi Kai Havertz đưa Arsenal vươn lên dẫn trước. Những tiếng la ó nhanh chóng biến thành hành động hung hãn khi đám đông bắt đầu trút "mưa" chai lọ và ghế ngồi vào cảnh sát.

Tình hình càng trở nên mất kiểm soát sau khi PSG lội ngược dòng giành chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu. Tại khu vực gần bảo tàng Louvre và Nhà thờ Đức Bà, hàng nghìn người hâm mộ đã đụng độ trực diện với cảnh sát chống bạo động.

Hình ảnh những cổ động viên quá khích trèo lên cột đèn, giàn giáo cao tầng giữa làn khói pháo sáng dày đặc tạo nên khung cảnh kinh hoàng. Để vãn hồi trật tự, khoảng 5.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai, buộc phải sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông cố gắng tràn vào các khu vực cấm.

Theo thống kê từ phía cảnh sát, ít nhất 6 phương tiện và 2 cửa hàng bị hư hại nghiêm trọng. Hàng trăm du khách tham quan các di tích nổi tiếng bị mắc kẹt giữa vòng vây bạo động. Lực lượng chức năng cũng thu giữ lượng lớn vũ khí và pháo hoa trái phép từ các đối tượng bị chặn lại khám xét.

Huy Trưởng

