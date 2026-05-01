Kỳ tích vô địch của Lee Kang-in

Tiền vệ Lee Kang-in của PSG đi vào lịch sử Champions League theo cách đầy đặc biệt.

Rạng sáng 31/5, PSG đánh bại Arsenal 4-3 trên chấm luân lưu để bảo vệ thành công danh hiệu Champions League. Chiến thắng này cũng giúp Lee Kang-in trở thành cầu thủ Hàn Quốc và châu Á đầu tiên giành 2 chức vô địch Champions League.

Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là ở cả hai trận chung kết Champions League năm 2025 và 2026, Lee đều ngồi dự bị và không thi đấu phút nào cho PSG. Dù vậy, anh vẫn được nhận huy chương vô địch nhờ có những đóng góp ở các vòng đấu trước đó.

Tại Champions League mùa này, Lee ra sân 10 trận cho PSG nhưng chỉ đóng góp 1 pha kiến tạo. Dù là thành viên của một trong những CLB mạnh nhất châu Âu, tiền vệ 25 tuổi thường xuyên phải ngồi dự bị ở các trận cầu lớn, đặc biệt là tại đấu trường châu Âu. Anh chủ yếu được HLV Luis Enrique sử dụng trong vai trò xoay tua đội hình ở Ligue 1.

Trước Lee, bóng đá châu Á từng chứng kiến Park Ji-sung vô địch Champions League cùng Manchester United ở mùa giải 2007/08. Tuy nhiên, cựu danh thủ Hàn Quốc không được đăng ký thi đấu trong trận chung kết gặp Chelsea năm đó. Hai lần góp mặt ở chung kết sau đó, vào các năm 2009 và 2011, Park đều phải nhận thất bại trước Barcelona.

Việc không có nhiều cơ hội đá chính khiến Lee phải cân nhắc tương lai để phát triển sự nghiệp tại một đội bóng khác. Các nguồn tin tại châu Âu cho biết nhiều CLB ở Saudi Arabia đang dành sự quan tâm cho tuyển thủ Hàn Quốc này.

