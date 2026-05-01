Lý do Arsenal mất quả phạt góc cuối hiệp 1 chung kết Champions League

  • Chủ nhật, 31/5/2026 00:45 (GMT+7)
Trọng tài Daniel Siebert gây tranh cãi khi thổi còi hết hiệp một lúc Arsenal sắp đá phạt góc tối 30/5.

Arsenal mất đi 1 cơ hội tiềm năng cuối hiệp 1.

Một trong những tình huống gây chú ý nhất hiệp một trận chung kết Champions League 2025/26 giữa Arsenal và PSG diễn ra ở đúng những giây cuối cùng trước giờ nghỉ.

Khi đồng hồ bước sang phút 45+6, cũng là thời điểm cuối cùng của quãng bù giờ hiệp một, Arsenal được hưởng một quả phạt góc bên cánh phải. Đội bóng của HLV Mikel Arteta khi đó đang dẫn PSG 1-0 nhờ bàn thắng sớm của Kai Havertz và đứng trước cơ hội tạo thêm sức ép lên khung thành thủ môn Matvey Safonov.

Đáng chú ý, đây là tình huống mà Arsenal có lý do để tiếc nuối. Mùa giải 2025/26, các pha bóng cố định là một trong những vũ khí lợi hại nhất của đại diện nước Anh. Không ít bàn thắng quan trọng của Arsenal tại Premier League lẫn Champions League đến từ những quả phạt góc hoặc các tình huống dàn xếp cố định được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, quả phạt góc ấy rốt cuộc không được thực hiện. Theo The Touchline, trọng tài yêu cầu các cầu thủ Arsenal nhanh chóng đưa bóng vào cuộc. Khi đội bóng thành London không thực hiện ngay, vị vua áo đen quyết định thổi còi kết thúc hiệp một.

Quyết định này khiến một số cầu thủ Arsenal tỏ ra bất ngờ bởi họ vẫn đang chuẩn bị cho tình huống đá phạt góc. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên cũng tranh luận về khoảnh khắc này. Không ít ý kiến cho rằng Arsenal tự đánh mất cơ hội tạo ra thêm một tình huống nguy hiểm trước giờ nghỉ.

Dù vậy, theo giải thích của trọng tài, ông đã yêu cầu Arsenal thực hiện quả phạt góc nhanh hơn và không muốn trận đấu kéo dài thêm khi thời gian bù giờ đã kết thúc.

Trong bối cảnh Arsenal đang nắm lợi thế dẫn bàn và sở hữu khả năng tận dụng các tình huống cố định rất tốt, quyết định ấy trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của hiệp một trận chung kết tại Budapest.

Thái Viên

