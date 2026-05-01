Arsenal gây bất ngờ với pha giao bóng lạ ở chung kết Champions League

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Arsenal được thể hiện ngay từ những giây đầu tiên trong trận chung kết Champions League 2025/26 gặp PSG tại Budapest.

Arsenal có cách tiếp cận khác biệt trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trận chung kết Champions League 2025/26 giữa Arsenal và PSG tại Budapest tối 30/5, người hâm mộ đã chứng kiến một tình huống hiếm gặp trên sân cỏ châu Âu.

Thay vì triển khai bóng theo cách thông thường, Arsenal thực hiện một pha giao bóng đầy khác biệt. Sau khi Myles Lewis-Skelly chạm bóng từ chấm giữa sân, Declan Rice nhận bóng ở phía sau rồi tung cú đá rất mạnh đưa bóng vọt thẳng lên không trung.

Quả bóng bay cao như một cú phát bóng trong môn bóng bầu dục trước khi rơi xuống khu vực giữa sân. Tại đây, tiền vệ Joao Neves của PSG là người đánh đầu xử lý đầu tiên. Tình huống khiến không ít khán giả bất ngờ bởi trận đấu mới chỉ vừa bắt đầu.

Trong những mùa giải gần đây, nhiều đội bóng sử dụng các phương án giao bóng được tính toán sẵn nhằm tạo lợi thế về vị trí hoặc gây áp lực ngay từ đầu trận. Arsenal cũng từng thực hiện những pha giao bóng hướng thẳng ra biên trong các trận đấu lớn ở Champions League.

Tuy nhiên, cách tiếp cận mà đội bóng của HLV Mikel Arteta sử dụng trước PSG được xem là một biến thể mới. Thay vì tìm cách kiểm soát bóng từ phần sân nhà, Arsenal chủ động đưa bóng lên cao, đẩy trận đấu vào những pha tranh chấp tay đôi ngay từ những giây đầu tiên.

Dù không mang lại cơ hội trực tiếp, tình huống này phần nào cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Arsenal cho trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Đáng chú ý, chỉ sáu phút sau pha giao bóng đặc biệt đó, "Pháo thủ" đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Kai Havertz.

Bàn thắng sớm giúp Arsenal chiếm lợi thế trước PSG, đồng thời khiến nhiều người liên hệ tới pha giao bóng lạ ở đầu trận như một phần trong kế hoạch chiến thuật mà Arteta và các cộng sự đã chuẩn bị cho đêm chung kết tại Budapest.

