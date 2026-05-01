Trọng tài đã sai với vết rách của Kvaratskhelia?

Những tranh cãi xoay quanh vết rách trên chân của tiền đạo Khvicha Kvaratskhelia bên phía PSG đang gây bàn tán.

Trận chung kết Champions League giữa PSG và Arsenal đêm 30/5 xuất hiện nhiều tình huống gây tranh cãi, đặc biệt trong hiệp hai. Cụ thể, bên cạnh quyết định thổi phạt hậu vệ Cristhian Mosquera sau pha phạm lỗi với Khvicha Kvaratskhelia, một chi tiết đáng chú ý khác cũng được cựu trọng tài nổi tiếng Iturralde Gonzalez chỉ ra.

Theo phân tích của ông Gonzalez, Kvaratskhelia đáng lẽ không được phép tiếp tục thi đấu ở thời điểm trọng tài Daniel Siebert cho PSG hưởng phạt đền. Nguyên nhân đến từ việc tuyển thủ người Georgia bị chảy máu ở chân trong nhiều phút nhưng không nhận được yêu cầu rời sân để điều trị theo quy định.

“Kvaratskhelia không nên có mặt trên sân vào thời điểm đó vì cậu ấy chảy máu trong một khoảng thời gian khá dài. Tuy nhiên, trọng tài bỏ qua điều này”, cựu trọng tài Iturralde nhận định.

Kvaratskhelia phải băng chân trước khi trận đấu diễn ra. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh truyền hình cho thấy vết rách ở chân của ngôi sao PSG chảy máu khá nhiều trước tình huống dẫn đến quả phạt đền. Thực tế, đây không phải là chấn thương mới phát sinh trong trận đấu khi Kvaratskhelia băng vùng chân đó từ trước lúc bóng lăn. Tuy nhiên, vết thương bị rách trở lại trong quá trình thi đấu.

Dù vậy, cựu trọng tài Iturralde hoàn toàn đồng tình với quyết định cho PSG hưởng phạt đền. Ông khẳng định pha phạm lỗi của Mosquera là quá rõ ràng và gần như không có bất kỳ tranh cãi nào.

“Đó là một quả phạt đền rõ như ban ngày. Hậu vệ Arsenal hoàn toàn không có cơ hội chơi bóng trong tình huống ấy”, ông Iturralde nhấn mạnh.

