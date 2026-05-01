Ancelotti lên tiếng về tương lai của Neymar tại World Cup

HLV Carlo Ancelotti khẳng định Neymar vẫn có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia Brazil dự World Cup 2026, bất chấp việc tiền đạo này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Ancelotti chắc chắn chịu rất nhiều áp lực về Neymar.

Trong buổi họp báo mới nhất, chiến lược gia người Italy xác nhận Neymar sẽ tiếp tục đồng hành cùng Selecao tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ông nhấn mạnh ban huấn luyện không có ý định gọi bổ sung cầu thủ thay thế ngôi sao thuộc biên chế Santos.

“Chúng tôi kỳ vọng Neymar sẵn sàng cho trận mở màn gặp Morocco. Nếu cậu ấy chưa thể ra sân ở trận đấu đó, chúng tôi sẽ chờ đến trận thứ hai. Chúng tôi không thay thế bất kỳ ai”, Ancelotti khẳng định.

Phát biểu này cho thấy niềm tin lớn mà HLV 66 tuổi dành cho Neymar, dù tiền đạo kỳ cựu vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương đùi. Những ngày qua, xuất hiện không ít thông tin cho rằng Brazil có thể buộc phải thay đổi danh sách nếu Neymar không kịp lấy lại thể trạng tốt nhất.

Tuy nhiên, Ancelotti lựa chọn phương án kiên nhẫn. Nhà cầm quân từng nhiều năm dẫn dắt Real Madrid tin rằng Neymar vẫn có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia Brazil trong suốt hành trình tại World Cup, ngay cả khi anh chưa đạt trạng thái sung sức ngay từ những trận đầu tiên.

Với quyết định này, Neymar gần như chắc chắn góp mặt ở kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp. Ở tuổi 34, cựu ngôi sao Barcelona và PSG vẫn được xem là một trong những nhân tố giàu kinh nghiệm nhất trong phòng thay đồ của Selecao.

Việc Brazil giữ nguyên danh sách cũng cho thấy đội bóng Nam Mỹ không muốn mạo hiểm đánh mất một cầu thủ có khả năng tạo khác biệt ở những trận đấu lớn như Neymar. Tất cả giờ phụ thuộc vào tốc độ hồi phục của Neymar trước khi đội tuyển quốc gia Brazil bước vào trận ra quân gặp Morocco.

