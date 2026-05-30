Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chelsea dập tắt hy vọng của những kẻ theo đuổi Joao Pedro

  • Thứ bảy, 30/5/2026 22:06 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Theo ESPN, mức định giá khổng lồ 120 triệu euro từ phía Chelsea đang dập tắt hy vọng sở hữu tiền đạo Joao Pedro của Barcelona.

Chelsea hét giá 120 triệu euro cho Pedro

Tương lai của Pedro tại Chelsea gần như ngã ngũ khi những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến anh dần lắng xuống. Từng là mục tiêu săn đón của Barcelona, nhưng hy vọng của "Los Blaugrana" trở nên mong manh hơn bao giờ hết do những yêu cầu tài chính khắt khe từ phía đại diện London.

120 triệu euro cho chữ ký của tiền đạo người Brazil là một mức giá gây sốc, vượt xa khả năng chi trả trong bối cảnh hiện tại của Barca. Các cuộc đàm phán từng được kỳ vọng sẽ bắt đầu ở mức 100 triệu euro, nhưng động thái tăng giá đột ngột cho thấy "The Blues" không hề có ý định nhượng bộ.

Quyết định giữ chân Pedro là điều dễ hiểu khi nhìn vào phong độ ấn tượng của anh ở mùa giải vừa qua. Bất chấp việc Chelsea trải qua một năm thi đấu bết bát khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 và lỡ hẹn với đấu trường châu Âu, cá nhân ngôi sao người Brazil vẫn ghi dấu ấn đậm nét. Tuyển thủ Brazil khép lại mùa giải với 20 bàn và 6 pha kiến tạo sau 53 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Sự ổn định của tuyển thủ Brazil được xem là điểm sáng hiếm hoi tại Stamford Bridge. Trong bối cảnh Chelsea đang nỗ lực cải tổ để tìm lại vị thế, việc giữ chân trụ cột được xem là ưu tiên hàng đầu, bất chấp việc phải từ chối những lời đề nghị từ các "ông lớn" khác tại châu Âu.

Chelsea hậu Abramovich - bao giờ mới thật sự ổn định Sau kỷ nguyên Roman Abramovich, Chelsea vẫn loay hoay trong vòng xoáy tái thiết, khi thành tích, nhân sự và bản sắc đều chưa tìm được điểm cân bằng.

Bi kịch bóng đá của Joao Pedro

Joao Pedro trải qua những ngày đầy cay đắng nhất sự nghiệp khi bị gạch tên khỏi danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026 và thậm chí đối mặt nguy cơ rời Chelsea.

17:31 19/5/2026

Joao Pedro tỏ ra thất vọng sau khi bị loại khỏi danh sách dự World Cup

Tiền đạo Joao Pedro không giấu được sự tiếc nuối sau khi bị loại khỏi danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2026, dù vừa trải qua mùa giải ấn tượng nhất trong sự nghiệp.

12:02 19/5/2026

Chelsea phớt lờ 100 triệu euro của Barca

Barcelona quyết chi đậm cho Joao Pedro nhưng Chelsea không có ý định bán chân sút người Brazil.

21:23 16/5/2026

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Huy Trưởng

chelsea chelsea

    Đọc tiếp

    PSG vs Arsenal: Gyokeres du bi hinh anh

    PSG vs Arsenal: Gyokeres dự bị

    1 giờ trước 21:00 30/5/2026

    0

    23h ngày 30/5, Paris Saint-Germain đối đầu Arsenal ở chung kết Champions League trên sân vận động Puskas Arena.

    Cuu sao Man City khon don sau scandal hiep dam hinh anh

    Cựu sao Man City khốn đốn sau scandal hiếp dâm

    3 giờ trước 19:44 30/5/2026

    0

    Cựu cầu thủ Manchester City, Benjamin Mendy, giờ đây sống một cuộc đời đầy cô độc tại Ba Lan sau những biến cố pháp lý làm sụp đổ hoàn toàn sự nghiệp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý