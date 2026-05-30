Chelsea dập tắt hy vọng của những kẻ theo đuổi Joao Pedro

Theo ESPN, mức định giá khổng lồ 120 triệu euro từ phía Chelsea đang dập tắt hy vọng sở hữu tiền đạo Joao Pedro của Barcelona.

Tương lai của Pedro tại Chelsea gần như ngã ngũ khi những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến anh dần lắng xuống. Từng là mục tiêu săn đón của Barcelona, nhưng hy vọng của "Los Blaugrana" trở nên mong manh hơn bao giờ hết do những yêu cầu tài chính khắt khe từ phía đại diện London.

120 triệu euro cho chữ ký của tiền đạo người Brazil là một mức giá gây sốc, vượt xa khả năng chi trả trong bối cảnh hiện tại của Barca. Các cuộc đàm phán từng được kỳ vọng sẽ bắt đầu ở mức 100 triệu euro, nhưng động thái tăng giá đột ngột cho thấy "The Blues" không hề có ý định nhượng bộ.

Quyết định giữ chân Pedro là điều dễ hiểu khi nhìn vào phong độ ấn tượng của anh ở mùa giải vừa qua. Bất chấp việc Chelsea trải qua một năm thi đấu bết bát khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 và lỡ hẹn với đấu trường châu Âu, cá nhân ngôi sao người Brazil vẫn ghi dấu ấn đậm nét. Tuyển thủ Brazil khép lại mùa giải với 20 bàn và 6 pha kiến tạo sau 53 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Sự ổn định của tuyển thủ Brazil được xem là điểm sáng hiếm hoi tại Stamford Bridge. Trong bối cảnh Chelsea đang nỗ lực cải tổ để tìm lại vị thế, việc giữ chân trụ cột được xem là ưu tiên hàng đầu, bất chấp việc phải từ chối những lời đề nghị từ các "ông lớn" khác tại châu Âu.

