Joao Pedro tỏ ra thất vọng sau khi bị loại khỏi danh sách dự World Cup

Tiền đạo Joao Pedro không giấu được sự tiếc nuối sau khi bị loại khỏi danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2026, dù vừa trải qua mùa giải ấn tượng nhất trong sự nghiệp.

Trên trang Instagram cá nhân, Joao Pedro chia sẻ anh đã nỗ lực hết khả năng để chạm tay vào giấc mơ khoác áo tuyển Brazil ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 2001 vẫn giữ sự bình tĩnh và chấp nhận thực tế.

“Tôi đã cố gắng hết sức mình trong mọi thời điểm. Thật không may, tôi đã không thể thực hiện được giấc mơ đại diện cho đất nước mình tại World Cup, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh và tập trung, như tôi vẫn luôn cố gắng làm”, Joao Pedro viết.

Dù thất vọng, tiền đạo người Brazil vẫn gửi lời chúc tới các đồng đội trên tuyển quốc gia. Anh khẳng định sẽ theo dõi World Cup với tư cách một người hâm mộ và hy vọng Brazil giành chức vô địch thứ sáu trong lịch sử.

Story được đăng tải sáng 19/5, chỉ vài phút sau khi Brazil công bố đội hình dự World Cup 2026.

“Niềm vui và nỗi thất vọng là một phần của bóng đá. Từ giờ trở đi, tôi chúc may mắn cho tất cả những người có mặt ở đó và tôi sẽ chỉ là một người hâm mộ bình thường cổ vũ họ mang về danh hiệu thứ sáu”, anh nói thêm.

Việc Joao Pedro bị gạch tên gây tiếc nuối cho không ít người hâm mộ bởi phong độ nổi bật của anh ở mùa giải 2025/26. Sau 49 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Chelsea mùa giải 2025/26, tiền đạo này ghi 20 bàn và có thêm 9 pha kiến tạo.

HLV Carlo Ancelotti cũng thừa nhận ông cảm thấy tiếc cho những cầu thủ bị loại khỏi danh sách cuối cùng, trong đó có Joao Pedro.

“Tôi rất tiếc cho những cầu thủ bị loại khỏi đội hình, như Joao Pedro. Họ sẽ có cơ hội trong tương lai”, chiến lược gia người Italy chia sẻ.

Dù chưa thể góp mặt tại World Cup 2026, màn trình diễn của Joao Pedro mùa này vẫn cho thấy anh còn nhiều cơ hội để trở lại tuyển Brazil trong những giải đấu lớn tiếp theo.

