Tranh cãi quanh giải Cầu thủ hay nhất mùa Premier League

Người hâm mộ chia thành hai luồng ý kiến xung quanh Declan Rice (Arsenal) và Bruno Fernandes (MU) ở cuộc đua giành giải Cầu thủ hay nhất mùa Premier League 2025/26.

Rice và Bruno là hai ứng viên sáng giá.

Sau chức vô địch Premier League của Arsenal, Rice được xem là ứng viên hàng đầu cho giải thưởng cá nhân danh giá này. Tiền vệ tuyển Anh đóng vai trò trung tâm trong hệ thống chiến thuật của HLV Mikel Arteta, góp công lớn giúp “Pháo thủ” chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài 22 năm.

Mùa giải năm nay, Rice gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng đánh chặn, kiểm soát tuyến giữa và duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc. Nhiều CĐV Arsenal cho rằng tiền vệ sinh năm 1999 chính là “trái tim” trong lối chơi của đội bóng Bắc London. Không ít ý kiến trên mạng xã hội nhận định Arsenal khó có thể vô địch nếu thiếu sự xuất hiện của cựu đội trưởng West Ham.

Tuy nhiên, Bruno Fernandes cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ MU. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vừa cân bằng kỷ lục về số pha kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải Premier League (20) trước thềm vòng đấu cuối, đồng thời giúp “Quỷ đỏ” kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba.

Bruno có thể phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải. Ảnh: Reuters.

Khác với Rice, Bruno nổi bật ở khả năng tạo đột biến và đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng. Dù MU trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong mùa giải, đội trưởng của “Quỷ đỏ” vẫn duy trì phong độ ổn định và thường xuyên tỏa sáng ở những trận đấu quan trọng.

Hôm 9/5, Bruno vượt qua chính Rice để giành giải Cầu thủ hay nhất năm do FWA (Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh) bầu chọn.

Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều người cho rằng Rice xứng đáng hơn nhờ ảnh hưởng lớn tới chức vô địch của Arsenal. Trong khi đó, nhóm còn lại đánh giá Bruno nổi bật hơn về mặt thống kê cá nhân.

Cuộc cạnh tranh giữa Rice và Bruno được xem là một trong những màn đua danh hiệu cá nhân hấp dẫn nhất Premier League trước khi mùa giải khép lại vào cuối tuần này.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

CĐV Arsenal sung sướng sau chức vô địch Premier League 2025/26 Trận hòa 1-1 của Manchester City trước Bournemouth rạng sáng 1-1 giúp Arsenal chính thức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi.