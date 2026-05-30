Cựu sao Man City khốn đốn sau scandal hiếp dâm

Cựu cầu thủ Manchester City, Benjamin Mendy, giờ đây sống một cuộc đời đầy cô độc tại Ba Lan sau những biến cố pháp lý làm sụp đổ hoàn toàn sự nghiệp.

Benjamin Mendy không thể tìm lại phong độ đỉnh cao sau những rắc rối ngoài sân cỏ

Từng là hậu vệ đắt giá với mức lương "khủng" 500.000 bảng mỗi tháng, cuộc đời của Mendy rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Dù được tuyên trắng án đối với 8 cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục vào tháng 7/2023, "bóng ma" quá khứ vẫn đeo bám cầu thủ người Pháp, đẩy anh vào một cuộc sống thầm lặng tại thành phố nhỏ Szczecin, Ba Lan.

Tại câu lạc bộ Pogon Szczecin, mức lương của cầu thủ này giờ đây chỉ vỏn vẹn 10.000 bảng mỗi tháng. Người dân địa phương thường xuyên bắt gặp cựu hậu vệ Man City lẳng lặng đẩy xe mua sắm trong siêu thị, sống một cuộc đời bình dị đến mức khó tin tại vùng Pomerania gần bờ biển Baltic.

Hành trình tìm lại chính mình của Mendy đầy rẫy chông gai. Trước khi đến Ba Lan, anh từng nỗ lực làm lại sự nghiệp tại Lorient (Pháp) và FC Zurich (Thụy Sĩ) nhưng đều vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ các tổ chức nữ quyền và người hâm mộ.

Tại bến đỗ hiện tại, những chấn thương dai dẳng và vấn đề thể lực khiến hậu vệ người Pháp gần như không có đóng góp về mặt chuyên môn, khiến nhiều người hoài nghi anh chỉ đang được sử dụng như một công cụ truyền thông.

Đằng sau sự sa sút về danh tiếng và tài chính, bạn bè của Mendy tiết lộ anh giờ đây trở thành một con người hoàn toàn khác, khiêm tốn và trầm mặc hơn. Sự tĩnh lặng tại Ba Lan, dù có phần cô đơn, dường như đang là liều thuốc giúp cựu cầu thủ Man City xoa dịu những vết sẹo tâm lý sau chuỗi ngày đen tối nhất cuộc đời.

