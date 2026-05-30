Klopp khước từ 'núi tiền' từ Saudi Arabia

Dù được Al-Ittihad quan tâm, Jurgen Klopp thẳng thừng khước từ khả năng sang Saudi Arabia do toàn tâm với dự án của Red Bull.

Theo talkSPORT, Al-Ittihad xác định Klopp là mục tiêu số một cho vị trí HLV trưởng sau khi chia tay Sergio Conceicao. Đội bóng giàu tham vọng của Saudi Pro League muốn đưa chiến lược gia người Đức trở lại công tác huấn luyện sau khi khép lại hành trình huy hoàng cùng Liverpool hơn hai năm trước.

Trong gần một thập kỷ dẫn dắt đội chủ sân Anfield, Klopp đưa Liverpool trở lại đỉnh cao bóng đá châu Âu với hàng loạt danh hiệu lớn, bao gồm Champions League, Premier League, FA Cup và FIFA Club World Cup.

Thành tích ấn tượng cùng sức ảnh hưởng của ông khiến Al-Ittihad xem đây là sự bổ nhiệm trong mơ. CLB Saudi Arabia sẵn sàng biến Klopp trở thành một trong những HLV được trả lương cao nhất lịch sử.

Tuy nhiên, tham vọng của đại diện Saudi Arabia nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh. Người đại diện Marc Kosicke bác bỏ hoàn toàn khả năng Klopp cập bến Al-Ittihad trong năm nay. "Không có bất kỳ cơ hội để Klopp dẫn dắt Al-Ittihad", ông Kosicke khẳng định.

Hiện tại, nhà cầm quân 58 tuổi đang tập trung cho vai trò ở Red Bull. Ông đảm nhận công việc quản lý và phát triển bóng đá thay vì trực tiếp chỉ đạo trên sân. Trước đó, Klopp cũng nhiều lần phủ nhận các tin đồn liên quan đến những bến đỗ lớn khác, đặc biệt là Real Madrid.

Dù vậy, Klopp khẳng định chưa giải nghệ hoàn toàn. Chiến lược gia người Đức thừa nhận bản thân còn đam mê với công việc huấn luyện và không loại trừ khả năng trở lại trong tương lai gần nếu xuất hiện dự án phù hợp.