CLB công khai muốn có HLV Klopp

Chủ tịch Antoine Arnault của Paris FC bày tỏ tham vọng bổ nhiệm HLV Jurgen Klopp trong tương lai gần.

Klopp được săn đón.

Chia sẻ với RMC, doanh nhân quyền lực đồng thời là CEO của Christian Dior SE đặt tham vọng biến Paris FC thành thế lực mới của bóng đá Pháp. Ông tuyên bố: "Nếu đủ điều kiện dự Champions League, tôi muốn thuyết phục Klopp đến dẫn dắt đội bóng".

Paris FC hiện được hậu thuẫn bởi gia đình Arnault cùng tập đoàn Red Bull, trong đó Klopp giữ vai trò Giám đốc Bóng đá toàn cầu. Chính sự liên kết này khiến viễn cảnh chiến lược gia người Đức cập bến thủ đô nước Pháp hoàn toàn khả thi.

Arnault thậm chí còn mô tả sự ngưỡng mộ rất lớn dành cho Klopp: "Ai lại không mơ có Klopp, một HLV tài năng và đầy năng lượng tích cực? Sớm hay muộn, ai cũng muốn có ông ấy".

Klopp rời Liverpool hè 2024 sau gần một thập kỷ thành công rực rỡ, trước khi tạm nghỉ và sau đó nhận công việc tại Red Bull đầu năm 2025. Dù liên tục bị đồn đoán tái xuất, gồm cả khả năng dẫn dắt Real Madrid hay tuyển Đức, Klopp nhiều lần khẳng định chưa có kế hoạch trở lại.

Hiện tại, Klopp làm bình luận viên cho World Cup 2026 và tiếp tục gắn bó với Red Bull đến năm 2029. Trong khi đó, Paris FC kết thúc mùa giải 2025/26 ở vị trí giữa BXH Ligue 1.