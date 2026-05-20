Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CLB công khai muốn có HLV Klopp

  • Thứ tư, 20/5/2026 18:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chủ tịch Antoine Arnault của Paris FC bày tỏ tham vọng bổ nhiệm HLV Jurgen Klopp trong tương lai gần.

Klopp được săn đón.

Chia sẻ với RMC, doanh nhân quyền lực đồng thời là CEO của Christian Dior SE đặt tham vọng biến Paris FC thành thế lực mới của bóng đá Pháp. Ông tuyên bố: "Nếu đủ điều kiện dự Champions League, tôi muốn thuyết phục Klopp đến dẫn dắt đội bóng".

Paris FC hiện được hậu thuẫn bởi gia đình Arnault cùng tập đoàn Red Bull, trong đó Klopp giữ vai trò Giám đốc Bóng đá toàn cầu. Chính sự liên kết này khiến viễn cảnh chiến lược gia người Đức cập bến thủ đô nước Pháp hoàn toàn khả thi.

Arnault thậm chí còn mô tả sự ngưỡng mộ rất lớn dành cho Klopp: "Ai lại không mơ có Klopp, một HLV tài năng và đầy năng lượng tích cực? Sớm hay muộn, ai cũng muốn có ông ấy".

Klopp rời Liverpool hè 2024 sau gần một thập kỷ thành công rực rỡ, trước khi tạm nghỉ và sau đó nhận công việc tại Red Bull đầu năm 2025. Dù liên tục bị đồn đoán tái xuất, gồm cả khả năng dẫn dắt Real Madrid hay tuyển Đức, Klopp nhiều lần khẳng định chưa có kế hoạch trở lại.

Hiện tại, Klopp làm bình luận viên cho World Cup 2026 và tiếp tục gắn bó với Red Bull đến năm 2029. Trong khi đó, Paris FC kết thúc mùa giải 2025/26 ở vị trí giữa BXH Ligue 1.

Klopp không đủ sức hút với Real Madrid?

Dù nhiều lần được liên hệ, Jurgen Klopp chưa từng là ứng viên cho ghế HLV Real Madrid khi CLB hướng tới những lựa chọn khác.

10:15 1/5/2026

'Không ai hợp Real hơn Klopp'

Felix Magath cho rằng Jurgen Klopp là lựa chọn phù hợp nhất để dẫn dắt Real Madrid trong giai đoạn nhiều biến động.

07:05 18/4/2026

Nguyên nhân Klopp không trở lại làm HLV

Trong chia sẻ mới đây, chiến lược gia người Đức cho biết không nhớ nghề huấn luyện sau khi rời Liverpool và tìm thấy sự cân bằng trong vai trò mới.

18:52 4/4/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Klopp HLV Klopp Klopp

    Đọc tiếp

    Mourinho chon thu linh o Real Madrid hinh anh

    Mourinho chọn thủ lĩnh ở Real Madrid

    27 phút trước 19:43 20/5/2026

    0

    Jose Mourinho được cho là đã bắt tay vào công việc tại Real Madrid, dù đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa chính thức công bố sự trở lại của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

    Neymar khoc nuc no hinh anh

    Neymar khóc nức nở

    1 giờ trước 18:47 20/5/2026

    0

    Neymar thừa nhận "khóc hàng giờ liền" ngay khi HLV Carlo Ancelotti công bố danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý