Arteta đổi đời

Theo Daily Mail, Mikel Arteta sắp được Arsenal thưởng bản hợp đồng mới hấp dẫn sau khi giúp đội bóng chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu Premier League.

Arteta sắp trở thành HLV hưởng lương cao nhất Premier League và chỉ kém mỗi Simeone.

Arsenal đăng quang sau Premier League khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở vòng áp chót. Đây được xem là thành quả lớn nhất của triều đại Arteta kể từ khi ông tiếp quản đội bóng vào cuối năm 2019.

Hợp đồng hiện tại của Arteta còn thời hạn đến mùa hè năm sau, nhưng ban lãnh đạo Arsenal xúc tiến đàm phán gia hạn từ nhiều tháng qua. Thỏa thuận mới được cho là gần hoàn tất và sẽ đi kèm mức lương rất cao.

Hiện Arteta nhận khoảng 10 triệu bảng mỗi năm, chưa tính các khoản thưởng thành tích như vé dự Champions League. Tuy nhiên, sau chức vô địch lịch sử mùa này, mức thu nhập mới có thể tiệm cận nhóm HLV được trả lương cao nhất thế giới.

Diego Simeone dẫn đầu với khoảng 26 triệu bảng mỗi năm tại Atletico Madrid, trong khi Pep Guardiola hưởng 20 triệu bảng ở Man City. Đáng chú ý, sau khi Guardiola chia tay Etihad, Arteta sẽ trở thành HLV hưởng lương cao nhất Premier League.

Cùng với việc giữ chân HLV trưởng, Arsenal cũng chuẩn bị cho kế hoạch nâng cấp đội hình nhằm bảo vệ ngôi vương. Mục tiêu hàng đầu mà Arteta nhắm đến là tiền đạo trẻ Eli Junior Kroupi của Bournemouth.

Chân sút 19 tuổi gây ấn tượng ở mùa đầu tiên tại Premier League khi ghi tới 13 bàn thắng, trong đó có pha lập công vào lưới Man City giúp Arsenal vô địch. Bournemouth yêu cầu khoảng 80 triệu bảng nếu phải chia tay viên ngọc quý này trong mùa hè.

Với nguồn tài chính dồi dào sau chức vô địch Premier League, Arsenal sẵn sàng chi mạnh để mang về thêm một ngôi sao lớn.

Cầu thủ Arsenal vỡ òa cảm xúc với chức vô địch Rạng sáng 20/5, Arsenal chính thức đăng quang Premier League 2025/26 sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1.