Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

3 cầu thủ Arsenal không được trao huy chương vô địch

  • Thứ tư, 20/5/2026 16:33 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Arsenal chấm dứt 22 năm chờ đợi để vô địch Premier League, nhưng không phải mọi cầu thủ đều chắc chắn được nhận huy chương.

Kepa không được nhận huy chương chính thức từ Premier League.

Rạng sáng 20/5, việc Man City chỉ giành một điểm trước Bournemouth giúp Arsenal đăng quang sớm một vòng đấu. Đây là chức vô địch Premier League thứ 14 trong lịch sử "Pháo thủ", đồng thời đánh dấu lần đầu tiên kể từ mùa giải bất bại 2003/04.

Martin Odegaard sẽ nâng cúp ở vòng cuối gặp Crystal Palace vào ngày 24/5, nhưng không phải thành viên nào trong đội hình cũng chắc chắn có huy chương.

Theo quy định của Premier League, cầu thủ phải có tối thiểu 5 lần ra sân tại giải để tự động đủ điều kiện nhận huy chương vô địch. Quy định này trước đây là 10 trận nhưng được nới lỏng.

Phần lớn đội hình Arsenal đạt cột mốc. Tuy nhiên, thủ môn Kepa Arrizabalaga là trường hợp đáng tiếc nhất. Anh góp mặt 11 trận mùa này nhưng tất cả đều ở các đấu trường cúp. Kepa chưa chơi phút nào tại Premier League do David Raya bắt chính xuyên suốt chiến dịch.

Thủ môn trẻ Tommy Setford và hậu vệ Marli Salmon cũng chưa đủ điều kiện. Thế nhưng, Arsenal nhận tổng cộng 40 huy chương để tự phân phối nội bộ, đồng nghĩa những cái tên kể trên còn hy vọng được CLB trao phần thưởng đặc biệt trong ngày đăng quang.

Cầu thủ Arsenal vỡ òa cảm xúc với chức vô địch Rạng sáng 20/5, Arsenal chính thức đăng quang Premier League 2025/26 sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1.

Arteta vô địch nhờ 'trở thành Mourinho'

Arsenal cuối cùng đã bước lên đỉnh Premier League khi Mikel Arteta từ bỏ phần nào hình ảnh “tiểu Guardiola” để trở thành phiên bản thực dụng và lì lợm hơn.

4 giờ trước

Những con số trong mùa giải lịch sử của Arsenal

Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh bằng một chiến dịch được xây dựng trên nền tảng hàng thủ trứ danh, sự ổn định đến mức tàn nhẫn và những bước ngoặt mong manh.

4 giờ trước

Điểm tựa giúp Arsenal vô địch Premier League

Arsenal khép lại mùa giải Premier League 2025/26 với chức vô địch đầy thuyết phục, trong đó nền tảng lớn nhất chính là hàng phòng ngự gần như hoàn hảo dưới thời HLV Mikel Arteta.

5 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Arsenal Kepa Arsenal

  • Kepa

    Kepa

    Kepa Arrizabalaga Revuelta là thủ môn người Tây Ban Nha thi đấu cho câu lạc bộ Chelsea và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Anh đang nắm giữ kỷ lục là thủ môn có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 3/10/1994
    • Nơi sinh: Ondarroa, Tây Ban Nha
    • Chiều cao: 1.89 m
    • Vị trí: Thủ môn

Đọc tiếp

Chelsea doa kien Man City hinh anh

Chelsea dọa kiện Man City

10 giờ trước 06:53 20/5/2026

0

Chelsea cân nhắc thực hiện hành động pháp lý sau khi nghi ngờ Manchester City tiếp cận Enzo Maresca trái quy định.

Cau thu Man City sup do hinh anh

Cầu thủ Man City sụp đổ

10 giờ trước 06:33 20/5/2026

0

Trận hòa 1-1 trước Bournemouth ở vòng 37 Premier League rạng sáng 20/5 khiến Man City đầu hàng Arsenal trong cuộc đua vô địch mùa này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý