3 cầu thủ Arsenal không được trao huy chương vô địch

Arsenal chấm dứt 22 năm chờ đợi để vô địch Premier League, nhưng không phải mọi cầu thủ đều chắc chắn được nhận huy chương.

Kepa không được nhận huy chương chính thức từ Premier League.

Rạng sáng 20/5, việc Man City chỉ giành một điểm trước Bournemouth giúp Arsenal đăng quang sớm một vòng đấu. Đây là chức vô địch Premier League thứ 14 trong lịch sử "Pháo thủ", đồng thời đánh dấu lần đầu tiên kể từ mùa giải bất bại 2003/04.

Martin Odegaard sẽ nâng cúp ở vòng cuối gặp Crystal Palace vào ngày 24/5, nhưng không phải thành viên nào trong đội hình cũng chắc chắn có huy chương.

Theo quy định của Premier League, cầu thủ phải có tối thiểu 5 lần ra sân tại giải để tự động đủ điều kiện nhận huy chương vô địch. Quy định này trước đây là 10 trận nhưng được nới lỏng.

Phần lớn đội hình Arsenal đạt cột mốc. Tuy nhiên, thủ môn Kepa Arrizabalaga là trường hợp đáng tiếc nhất. Anh góp mặt 11 trận mùa này nhưng tất cả đều ở các đấu trường cúp. Kepa chưa chơi phút nào tại Premier League do David Raya bắt chính xuyên suốt chiến dịch.

Thủ môn trẻ Tommy Setford và hậu vệ Marli Salmon cũng chưa đủ điều kiện. Thế nhưng, Arsenal nhận tổng cộng 40 huy chương để tự phân phối nội bộ, đồng nghĩa những cái tên kể trên còn hy vọng được CLB trao phần thưởng đặc biệt trong ngày đăng quang.

