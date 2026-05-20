Arteta vô địch nhờ 'trở thành Mourinho'

Arsenal cuối cùng đã bước lên đỉnh Premier League khi Mikel Arteta từ bỏ phần nào hình ảnh “tiểu Guardiola” để trở thành phiên bản thực dụng và lì lợm hơn.

Sau bảy năm chờ đợi, Arsenal cuối cùng cũng chạm tay vào chức vô địch Premier League. Đó không chỉ là phần thưởng cho một dự án dài hơi, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của Mikel Arteta.

Điều thú vị nằm ở chỗ Arsenal vô địch không phải khi Arteta giống Pep Guardiola nhất, mà khi ông bắt đầu mang nhiều dáng dấp của Jose Mourinho.

Arsenal từ bỏ lối chơi phóng khoáng thiên về cảm xúc.

Đội bóng thành London từng khiến cả Premier League mê mẩn bằng thứ bóng đá kiểm soát, phối hợp tốc độ và những pha tạt ngược về tuyến hai đặc trưng kiểu Man City.

Arteta từng được xem như “bản sao” hoàn hảo của Guardiola. Nhưng trong nhiều năm, Arsenal luôn thiếu một thứ để vượt qua ngưỡng cuối cùng: sự lạnh lùng của nhà vô địch.

Arsenal nhận ra hiện thực tàn nhẫn

Họ đá đẹp, nhưng dễ tổn thương. Họ áp đảo, nhưng đôi khi không biết cách kết liễu đối thủ. Hai lần hụt hơi trước Man City trong chặng cuối cuộc đua Premier League đã khiến Arteta hiểu rằng muốn vô địch, đá đẹp thôi là chưa đủ.

Arteta của những mùa đầu tiên gần như sống trong hệ tư tưởng Guardiola. Arsenal cố kiểm soát bóng tuyệt đối, pressing tầm cao và triển khai bóng kiên nhẫn từ tuyến dưới. Khi vận hành trơn tru, họ chơi thứ bóng đá hấp dẫn bậc nhất châu Âu.

Nhưng Premier League không phải phòng thí nghiệm dành cho sự lý tưởng. Arsenal từng sụp đổ vì một chấn thương của William Saliba. Từng đánh rơi lợi thế vì những trận hòa vô nghĩa. Từng thất bại chỉ vì không đủ thực dụng trong thời khắc quan trọng. Nhưng, Arsenal đã dần thay đổi

Ông không còn cố biến Arsenal thành phiên bản khác của Man City. Thay vào đó, Arsenal trở nên gai góc hơn, lì lợm hơn và sẵn sàng chiến thắng theo mọi cách. Họ vẫn kiểm soát bóng tốt, nhưng không còn ám ảnh chuyện phải thắng bằng thứ bóng đá đẹp mắt.

Arsenal giờ đây biết ghi bàn từ phạt góc, biết kéo thấp đội hình để bảo vệ lợi thế, biết chơi chậm khi cần thiết và biết chấp nhận những trận thắng xấu xí. Đó là thứ bóng đá Mourinho từng rất giỏi.

"Pháo thủ" đã biết cách lì lợm trong những lúc cần thiết.

Nhiều người chê Arsenal mùa này “khô khan” vì số bàn thắng từ tình huống cố định quá nhiều. Nhưng sự thật là Arteta đã xây dựng một tập thể có nhiều phương án chiến thắng hơn bao giờ hết.

Đội bóng của ông không còn phụ thuộc tuyệt đối vào cảm hứng hay thế trận áp đảo. Họ biết cách sống sót trong những trận đấu khó chịu nhất. Và đó chính là DNA của những nhà vô địch Premier League.

Arteta trưởng thành và thay đổi

Điểm khác biệt lớn nhất của Arteta mùa này không nằm ở chiến thuật, mà ở tư duy. Ông bắt đầu đưa ra những quyết định của một HLV lớn thực sự.

Arteta dám để Gabriel Martinelli ngồi dự bị. Dám trao cơ hội cho Myles Lewis-Skelly ở thời điểm nhạy cảm tại Champions League. Dám kiên nhẫn với Bukayo Saka và Martin Odegaard sau chấn thương thay vì ép họ trở lại quá sớm.

Đó là phiên bản Arteta mà Arsenal chưa từng có trong những mùa hụt hơi trước đây.

Hơn 20 năm chờ đợi là quá dài với CĐV Arsenal.

Ông học được cách thích nghi thay vì cố chấp. Học được rằng một HLV vô địch không cần lúc nào cũng phải trung thành tuyệt đối với triết lý ban đầu.

Chức vô địch của Arsenal tất nhiên còn đến từ nhiều yếu tố khác. Manchester City bước vào cuối chu kỳ cùng Guardiola, Liverpool sa sút khó hiểu còn Chelsea tiếp tục hỗn loạn. Nhưng nếu Arsenal không thay đổi, họ vẫn sẽ tiếp tục là đội về nhì khi đã có thời điểm họ đánh mất lợi thế trước Man City.

Arteta mất bảy năm để vô địch Premier League sau nhiều lần trả giá bằng những cú sụp đổ đau đớn, những mùa giải hụt hơi và vô số chỉ trích. Nhưng chính những thất bại ấy đã biến một “học trò của Guardiola” thành HLV biết cách chiến thắng theo kiểu Mourinho.

Và cuối cùng, Arsenal không vô địch vì họ là Man City phiên bản khác. Họ vô địch vì Arteta thôi cố gắng trở thành Guardiola thứ hai.

CĐV Arsenal sung sướng sau chức vô địch Premier League 2025/26 Trận hòa 1-1 của Manchester City trước Bournemouth rạng sáng 1-1 giúp Arsenal chính thức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi.

