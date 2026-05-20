Arsenal cuối cùng đã biết cách vô địch

Sau nhiều năm sống trong cảm giác hụt hẫng và bị gắn mác “kẻ về nhì”, Arsenal của Mikel Arteta cuối cùng cũng trưởng thành để bước lên đỉnh Premier League.

Arsenal chính thức vô địch Premier League.

Arsenal từng trải qua gần hai thập kỷ đi tìm lại chính mình kể từ sau mùa giải bất bại huyền thoại 2003/04. Họ có những giai đoạn chơi thứ bóng đá đẹp nhất nước Anh, sở hữu những ngôi sao lớn và không ít lần đứng rất gần vinh quang. Nhưng càng tiến sát đỉnh cao, Arsenal lại càng khiến người ta cảm thấy đây là đội bóng thiếu bản lĩnh để trở thành nhà vô địch thật sự.

Đó là lý do ba mùa giải liên tiếp về nhì trước Manchester City và Liverpool từng khiến rất nhiều người tin rằng Arsenal của Mikel Arteta sẽ mãi chỉ dừng ở hình ảnh đẹp nhưng dang dở.

Nhưng mùa giải này đã khác. Arsenal không vô địch bằng sự bùng nổ hay những chiến thắng hào nhoáng. Họ vô địch bằng sự lì lợm, khả năng chịu áp lực và tinh thần của một đội bóng từng nhiều lần gục ngã nhưng không còn muốn thất bại thêm nữa. Đó mới là thay đổi lớn nhất mà Arteta tạo ra tại Emirates.

Arteta không chỉ xây đội bóng, ông xây lại Arsenal

Khi Arteta trở lại Arsenal cuối năm 2019, quyết định ấy từng bị xem là canh bạc đầy rủi ro. Một HLV gần như chưa có kinh nghiệm đỉnh cao được giao nhiệm vụ kéo Arsenal ra khỏi giai đoạn hỗn loạn hậu Arsene Wenger.

Nhưng Arteta chưa bao giờ nghĩ đơn giản rằng ông chỉ cần thay đổi chiến thuật. Điều đầu tiên chiến lược gia người Tây Ban Nha làm là xây dựng lại văn hóa của CLB. Ông trò chuyện với rất nhiều nhân viên ở Arsenal để hiểu họ nghĩ gì về đội bóng này. Khi không hài lòng với những gì nhận được, Arteta quyết định thay đổi mọi thứ từ gốc rễ.

Hình ảnh cây olive được ông mang về Emirates từng khiến không ít người bật cười. Arteta xem đó là biểu tượng cho nguồn cội và sức sống của Arsenal, thứ cần được chăm sóc mỗi ngày để đủ sức tồn tại qua giông bão. Khi ấy, nhiều người cho rằng ông đang biến bóng đá thành lớp học triết lý. Nhưng giờ nhìn lại, đó chính là cách Arteta gieo nền móng cho tập thể hiện tại.

Mikel Arteta biến Arsenal thành tập thể vững mạnh.

Arsenal của Arteta không được xây dựng bằng những cuộc cách mạng chớp nhoáng. Họ trưởng thành từ thất bại, từ các mùa giải hụt hơi trước Man City và những lần bị nghi ngờ ngay trong chính sân Emirates.

Việc loại bỏ Pierre-Emerick Aubameyang năm 2021 trở thành dấu mốc quan trọng. Arteta chứng minh rằng không cá nhân nào lớn hơn tập thể. Từ thời điểm ấy, Arsenal bắt đầu mang dáng dấp của đội bóng có cấu trúc rõ ràng hơn là tập hợp của các ngôi sao.

Quan trọng hơn, ban lãnh đạo Arsenal đủ kiên nhẫn để tiếp tục đặt niềm tin vào Arteta ngay cả sau ba mùa liên tiếp về nhì. Trong thời đại bóng đá mà các CLB lớn thường thay HLV chỉ sau vài tháng thất bại, sự kiên định ấy tạo ra khác biệt rất lớn.

Niềm tin cuối cùng cũng được đền đáp.

Arsenal vô địch bằng bản lĩnh của kẻ từng đau đớn

Điều thú vị là Arsenal mùa này không phải đội bóng chơi thứ bóng đá đẹp nhất Premier League. Họ cũng không ghi quá nhiều bàn thắng như những phiên bản Arsenal dưới thời Wenger.

Nhưng đội bóng này biết cách chiến thắng. Arsenal giờ có thể thắng 1-0 đầy nhọc nhằn mà không cảm thấy xấu hổ. Họ biết cách vượt qua những trận đấu xấu xí, bảo vệ lợi thế và sống sót trong áp lực khủng khiếp của cuộc đua vô địch.

Đó là điều từng khiến Arsenal thất bại trong quá khứ. Nhiều năm qua, mỗi khi bước vào giai đoạn quyết định, Arsenal thường tự sụp đổ. Họ chơi thiếu lạnh lùng và dễ đánh mất chính mình khi sức ép xuất hiện. Nhưng mùa này, đội bóng của Arteta phản ứng hoàn toàn khác.

Rice là bản hợp đồng giá trị của Arsenal.

Sau hai thất bại liên tiếp trước Man City hồi tháng 4, nhiều người tin Arsenal sẽ lại gục ngã như mọi năm. Thay vào đó, họ đứng dậy bằng chuỗi chiến thắng không thủng lưới, với tinh thần gần như lì lợm đến cực đoan.

Đó không còn là Arsenal mềm mại và mong manh nữa. Arteta xây nền móng từ hàng thủ, nơi bộ khung ổn định suốt nhiều mùa giúp Arsenal trở thành tập thể cực kỳ khó bị đánh bại. Các tình huống cố định dưới bàn tay của Nicolas Jover cũng trở thành vũ khí quan trọng giúp Arsenal giành nhiều điểm số quyết định.

Nhưng sâu xa hơn mọi chiến thuật, Arsenal vô địch nhờ tâm lý của một đội bóng không còn muốn sống trong cảm giác tiếc nuối. Declan Rice từng hét lên rằng “mọi thứ chưa kết thúc” sau thất bại tại Etihad. Câu nói ấy phản ánh chính xác tinh thần của Arsenal mùa này. Họ không còn sụp đổ sau cú ngã đầu tiên.

Đó là phẩm chất mà mọi nhà vô địch Premier League đều cần. Điều đáng sợ nhất với phần còn lại của nước Anh nằm ở chỗ Arsenal hiện tại vẫn chưa chạm tới giới hạn cuối cùng. Đội hình này còn trẻ, Arteta vẫn đang hoàn thiện hệ thống và ban lãnh đạo Arsenal cũng cho thấy họ chưa muốn dừng lại.

Sau nhiều năm bị chế giễu vì mãi là “kẻ về nhì”, Arsenal cuối cùng đã học được điều quan trọng nhất trong bóng đá đỉnh cao: muốn vô địch, đôi khi bạn phải biết sống sót trước khi nghĩ tới việc chơi đẹp.