Ronaldo lập kỷ lục với World Cup thứ 6

Siêu sao Cristiano Ronaldo có tên trong danh sách 26 cầu thủ Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026.

Ronaldo làm nên lịch sử khi góp mặt tại World Cup 2026.

Tối 19/5, HLV Roberto Martinez công bố danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha góp mặt ở giải đấu diễn ra vào tháng 6. Tâm điểm của danh sách chính là Ronaldo, người vừa đi vào lịch sử khi tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.

Trước đó, CR7 góp mặt ở các giải đấu diễn ra vào các năm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Sau 20 năm cống hiến cho ĐTQG, Ronaldo vẫn tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ ban huấn luyện. World Cup 2026 cũng có thể là lần cuối cùng anh góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh Ronaldo, HLV Martínez còn triệu tập hàng loạt ngôi sao đang đạt phong độ cao như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Joao Neves, Rafael Leao và Ruben Dias. Với lực lượng đồng đều ở cả ba tuyến, Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng cử viên đáng gờm cho chức vô địch.

Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng Colombia, Uzbekistan và CHDC Congo. Theo lịch dự kiến, thầy trò HLV Martínez sẽ ra quân bằng trận gặp CHDC Congo vào ngày 17/6 tại Houston.

Với đội hình chất lượng cùng dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, Ronaldo và các đồng đội được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại giải đấu lần này.

