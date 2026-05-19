Sao Brazil vừa lên tuyển đã lọt tầm ngắm MU

Danilo trở thành mục tiêu mới của Manchester United sau khi được triệu tập lên tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Danilo vừa được HLV Ancelotti mang đến World Cup.

Theo truyền thông Brazil, Manchester United đang theo dõi sát Danilo, tiền vệ thuộc biên chế Botafogo và xem anh là phương án tiềm năng thay thế Casemiro ở mùa giải tới. Việc được HLV Carlo Ancelotti điền tên vào danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026 càng khiến giá trị của cầu thủ 25 tuổi tăng mạnh trên thị trường chuyển nhượng.

Nguồn tin từ ESPN cho biết MU đánh giá cao nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và kinh nghiệm thi đấu tại Premier League của Danilo trong thời gian khoác áo Nottingham Forest. Nội bộ đội chủ sân Old Trafford tin rằng tiền vệ người Brazil phù hợp với kế hoạch tái thiết hàng tiền vệ khi Casemiro sẽ rời CLB sau mùa giải này.

Không chỉ MU, Palmeiras cũng muốn đưa Danilo trở lại. Chủ tịch Leila Pereira được cho là sẵn sàng cạnh tranh với mọi đối thủ trong nước để tái hợp cầu thủ trưởng thành từ học viện Palmeiras.

Flamengo cũng từng tiếp cận đại diện của Danilo nhưng rút lui khi cuộc đua trở nên quá căng thẳng.

Về phía Botafogo, CLB Brazil chuẩn bị cho khả năng bán ngôi sao lớn nhất đội hình sau World Cup 2026 nhằm cải thiện tình hình tài chính. Danilo hiện được xem là tài sản giá trị nhất của đội bóng.

Dù nhận nhiều lời mời từ quê nhà, ưu tiên lớn nhất của Danilo vẫn là trở lại châu Âu, đặc biệt là Premier League sau World Cup 2026.

Trưởng thành từ Palmeiras, Danilo từng giành nhiều danh hiệu lớn như hai Copa Libertadores và một Recopa Sudamericana trước khi chuyển sang Nottingham Forest.

Hiện tại, tiền vệ này đứng trước cơ hội dự kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời chuẩn bị cho bước ngoặt mới ở cấp CLB.

Highlights MU 3-2 Nottingham Forest

