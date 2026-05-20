Cuộc đua trụ hạng Premier League nghẹt thở đến vòng cuối

Rạng sáng 20/5, Chelsea đánh bại Tottenham 2-1 ở vòng 37 Premier League trên sân Stamford Bridge.

Tottenham chưa thể trụ hạng.

Chỉ cần giành một trận hòa, Tottenham 99% sẽ trụ hạng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi lại không thể hoàn thành nhiệm vụ trước đối thủ đang khát khao vé dự cúp châu Âu.

Thất bại khiến Tottenham vẫn đứng trước nguy cơ xuống hạng do chỉ hơn West Ham 2 điểm. Ở vòng cuối, "Gà trống" sẽ phải đối đầu Everton, đội bóng đầy khó chịu được dẫn dắt bởi David Moyes. Trong khi đó, West Ham tiếp đón Leeds.

Trong khi đó, trận thắng trên sân nhà giúp Chelsea tạm chiếm vị trí thứ 8 của Brentford nhờ hơn hiệu số (7 so với 3). Nếu hạ Sunderland ở vòng cuối, "The Blues" nhiều khả năng sẽ có vé dự Conference League. Kịch bản trong mơ có thể xảy ra với Cole Palmer cùng đồng đội. Nếu Brighton thua Manchester United, "The Blues" sẽ được dự Europa League.

Trở lại trận đấu trên sân Stamford Bridge, Tottenham nhập cuộc đầy tự tin nhưng lại để Chelsea chọc thủng lưới ngay phút 18, sau khoảnh khắc tỏa sáng của Enzo Fenrandez. Đến phút 67, Enzo lại ghi dấu với pha kiến tạo để Andrey Santos nhân đôi cách biệt.

Những gì Tottenham làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số được ghi bởi Richarlison ở phút 74, xuất phát từ sai sót của Marc Cucurella. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp đội khách lật ngược tình thế.

