Lần đầu tiên giải nữ VĐQG tổ chức theo thể thức mới

Sáng 20/5, tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ Công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp Lịch thi đấu giải nữ VĐQG 2026. Mùa giải năm nay, Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc tiếp tục đồng hành với giải đấu trong vai trò nhà tài trợ chính. Với 15 năm đồng hành của đơn vị này, giải đấu đã khẳng định được tầm quan trọng của mình với những bước tiến, tính cạnh tranh ngày càng cao hơn. Đồng thời, giải nữ VĐQG tiếp tục là sân chơi bổ ích cho các cầu thủ nữ nuôi dưỡng niềm đam mê, thế hiện tài năng và khát vọng được góp mặt trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam.

Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 có 7 đội bóng tham dự, gồm Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than KSVN, Phong Phú Hà Nam, TP. Hồ Chí Minh I và TP. Hồ Chí Minh II. Năm nay cũng là năm đầu tiên giải đấu áp dụng thể thức thi đấu sân nhà – sân khách. Theo đó, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm. Đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải vô địch các CLB châu Á mùa giải 2027/28.

Theo kết quả bốc thăm lịch thi đấu, ở lượt trận đầu tiên, Hà Nội II gặp Hà Nội I, Thái Nguyên T&T trạm chán Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I sẽ đối đầu TP.HCM II. Than KSVN sẽ nghỉ lượt trận đầu tiên.

Đội vô địch sẽ nhận 500 triệu đồng tiền thưởng, đội về nhì nhận 300 triệu đồng và đội hạng ba sẽ nhận 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, giải đấu còn có các giải thưởng như giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất và tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lượt đi sẽ khởi tranh từ ngày 20/6 đến 19/7/2026, lượt về từ ngày 23/7 đến 21/8/2026. Trước đó, VFF đã triển khai thí điểm cấp phép cho các CLB tham dự giải. Quy trình được thực hiện trên hệ thống trực tuyến, bắt buộc các CLB tham dự phải tuân thủ, nhằm hướng tới nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và phát triển bền vững cho bóng đá nữ Việt Nam trong giai đoạn tới.