Nữ HLV 9x đi vào lịch sử bóng đá nam châu Âu

Marie-Louise Eta được trao quyền dẫn dắt Union Berlin trong giai đoạn quyết định của mùa giải, trở thành nữ HLV đầu tiên cầm quân một đội nam tại Bundesliga.

Marie-Louise Eta đi vào lịch sử bóng đá nam khu vực châu Âu.

Union Berlin đưa ra quyết định gây chú ý khi bổ nhiệm Marie-Louise Eta làm HLV tạm quyền sau khi sa thải Steffen Baumgart. Với quyết định này, Marie-Louise Eta chính thức trở thành nữ HLV đầu tiên cầm quân một đội nam tại Top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Nhà cầm quân 34 tuổi tiếp quản đội bóng trong bối cảnh CLB đối mặt nguy cơ rơi vào cuộc đua trụ hạng.

Trước đó, Eta phụ trách đội U19 nam của Union Berlin và đã đạt thỏa thuận dẫn dắt đội nữ từ mùa giải tới. Tuy nhiên, tình hình cấp bách buộc ban lãnh đạo CLB phải trao cơ hội cho cô sớm hơn dự kiến.

Đây không phải lần đầu Eta tạo dấu mốc đáng chú ý. Năm 2023, cô trở thành nữ trợ lý HLV đầu tiên tại Bundesliga cũng như trong nhóm 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đến năm 2024, Eta từng thay HLV trưởng thực hiện các nhiệm vụ truyền thông khi đội bóng chịu án treo quyền chỉ đạo.

Quyết định thay tướng đến sau chuỗi kết quả đáng thất vọng của Union Berlin. Đội bóng chỉ thắng 2 trong 14 trận kể từ sau kỳ nghỉ đông, khiến ban lãnh đạo mất niềm tin vào bộ máy cũ.

Hiện Union đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Bundesliga, hơn nhóm xuống hạng 7 điểm khi mùa giải còn 5 vòng. Khoảng cách này chưa đủ an toàn, buộc CLB phải hành động để tránh kịch bản xấu.

Giám đốc thể thao Horst Heldt thừa nhận đội bóng đang ở tình thế nguy hiểm và cần thay đổi để tạo cú hích. Ông tin Eta có thể mang lại luồng sinh khí mới trong giai đoạn then chốt.

Trận đấu sắp tới với Wolfsburg, đối thủ cũng đang vật lộn trụ hạng, sẽ là thử thách đầu tiên cho Eta.

Bản thân Eta tỏ ra tự tin trước thử thách. Cô cho rằng đội bóng cần đoàn kết để vượt qua giai đoạn khó khăn và tin tưởng Union sẽ giành đủ điểm để trụ hạng thành công.

Kết quả của chuỗi 5 trận cuối sẽ quyết định thành bại của Union Berlin, đồng thời mở ra chương mới cho vai trò của những HLV nữ trong bóng đá đỉnh cao.

