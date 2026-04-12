Neuer đi vào lịch sử

  • Chủ nhật, 12/4/2026 07:50 (GMT+7)
Thủ thành Manuel Neuer tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp lẫy lừng của bản thân tại Bundesliga.

Neuer đi vào lịch sử. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 12/4, Bayern vùi dập St. Pauli 5-0 trên sân khách ở vòng 29 Bundesliga. Trận đấu này đánh dấu cột mốc quan trọng khi Neuer vươn lên vị trí thứ 10 trong danh sách những cầu thủ lớn tuổi nhất từng thi đấu tại Bundesliga (40 tuổi 15 ngày).

Hiện tại, kỷ lục này được nắm giữ bởi huyền thoại Klaus Fichtel của Schalke 04 (43 tuổi 6 tháng).

Trước St. Pauli, Neuer chơi chắc chắn và giúp đội nhà giữ sạch lưới. Anh duy trì phong độ cao ở thời điểm quan trọng, qua đó giúp Bayern duy trì cơ hội cạnh tranh cú ăn ba mùa này.

Neuer khởi đầu sự nghiệp tại Bundesliga từ năm 2006 trong màu áo Schalke 04 và nhanh chóng khẳng định tài năng. Trải qua gần hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao, anh xây dựng một di sản đồ sộ với hàng loạt danh hiệu lớn, bao gồm chức vô địch World Cup 2014 cùng tuyển Đức, bên cạnh hai danh hiệu Champions League và 12 chức vô địch Bundesliga trong màu áo Bayern.

Không chỉ nổi bật về danh hiệu, Neuer còn gây ấn tượng với số lần ra sân. Tính đến nay, thủ môn sinh năm 1986 đã có tổng cộng 544 lần thi đấu tại Bundesliga, qua đó góp mặt trong nhóm những cầu thủ có số trận nhiều nhất lịch sử giải đấu. Với phong độ ổn định, anh hoàn toàn có thể tiếp tục cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng này.

Thành tựu mới nhất một lần nữa khẳng định vị thế của Neuer như một trong những thủ môn hay nhất lịch sử bóng đá Đức lẫn thế giới.

Duy Luân

Neuer Neuer bayern munich bundesliga

