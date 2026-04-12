Kante ghi siêu phẩm

Fenerbahce tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến thắng đậm 4-0 trước Kayserispor ở vòng 29 rạng sáng 12/4.

Kante tỏa sáng.

Dù phải làm khách, Fenerbahce nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép đáng kể. Tuy nhiên, phải đến những phút bù giờ hiệp một, đội bóng mới tìm được bàn khai thông bế tắc. Tiền vệ N’Golo Kante bất ngờ tỏa sáng với pha xử lý đẳng cấp. Nhận bóng ở rìa vùng cấm, tiền vệ người Pháp tung cú sút đẹp mắt, đưa bóng găm thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của đối thủ.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ ca ngợi pha dứt điểm của Kante. Một tài khoản viết: “Có lẽ đây là bàn đẹp nhất sự nghiệp Kante”. Một CĐV khác bình luận: “Chưa bao giờ tôi thấy Kante ghi bàn kiểu này”.

Bàn thắng quan trọng này giúp Fenerbahce bước vào hiệp hai với sự hưng phấn rõ rệt. Đến phút 60, cách biệt được nhân đôi khi Anderson Talisca tung cú sút chân trái hoàn hảo từ ngoàivùng cấm, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Chưa dừng lại ở đó, Fenerbahce tiếp tục khẳng định sự vượt trội với hai bàn thắng trong phần còn lại của trận đấu, ấn định chiến thắng 4-0. Kết quả này giúp Fenerbahce tạm thời thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Galatasaray xuống chỉ còn 1 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

Với phong độ ấn tượng, Fenerbahce đang tạo ra áp lực lớn lên Galatasaray trong cuộc đua vô địch, hứa hẹn một chặng nước rút đầy kịch tính ở những vòng đấu cuối mùa.

