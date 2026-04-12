Ronaldo giúp Al Nassr tạo chuỗi thắng dài nhất lịch sử

Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi góp công giúp Al Nassr giành chiến thắng 2-0 trước Al Okhdood trong trận đấu diễn ra rạng sáng 12/4.

Đội bóng của HLV Jorge Jesus đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 14 trận thắng liên tiếp tại giải quốc nội, thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB. Ba điểm có được ở vòng đấu này giúp Al Nassr tạo ra khoảng cách 5 điểm so với đối thủ bám đuổi Al Hilal, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa là khép lại.

Dù sở hữu lực lượng hùng hậu kể từ khi Ronaldo gia nhập vào tháng 12/2022, Al Nassr vẫn chưa thể chạm tay vào danh hiệu lớn nào. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, họ đang đứng trước cơ hội lớn để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2019.

Ở trận đấu vừa qua, Ronaldo vẫn là đầu tàu trên hàng công. Ngay phút 15, siêu sao người Bồ Đào Nha mở tỷ số với cú dứt điểm chìm chính xác, đánh dấu bàn thắng thứ 24 của anh sau 24 trận tại giải mùa này. Tính trong cả sự nghiệp, CR7 đang sở hữu 968 pha lập công.

Sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 47, Joao Felix nhân đôi cách biệt sau pha dứt điểm nhanh trong vùng cấm, tận dụng tình huống bóng bật ra từ cột dọc. Bàn thắng này gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng có điểm của Al Okhdood.

Với chiến thắng này, Al Nassr đang tiến gần hơn tới chức vô địch quốc nội. Họ sẽ tiếp tục hành trình bằng cuộc chạm trán Al Ettifaq vào giữa tuần, nơi Ronaldo và các đồng đội đặt mục tiêu kéo dài chuỗi trận ấn tượng.

