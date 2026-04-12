Lịch sử bóng đá Brazil được viết lại ở Premier League

Đêm 11/4, Igor Thiago lập cú đúp trong trận hòa 2-2 của Brentford với Everton tại vòng 32 Premier League.

Igor Thiago đi vào lịch sử Premier League.

Tiền đạo Igor Thiago đang trở thành cái tên gây chú ý nhất tại Premier League mùa này. Cú đúp vào lưới Everton không chỉ giúp Brentford giành trận hòa 2-2, mà còn đưa chân sút người Brazil chạm mốc lịch sử: 21 bàn trong một mùa giải.

Đó là con số chưa từng có với bất kỳ cầu thủ Brazil nào trong kỷ nguyên Premier League. Trước Thiago, kỷ lục chỉ dừng ở 15 bàn, được chia sẻ bởi những cái tên như Matheus Cunha, Gabriel Martinelli hay Roberto Firmino. Khoảng cách giờ đã được nới rộng lên thành 6 bàn, một minh chứng rõ ràng cho sự bứt phá của tiền đạo 24 tuổi.

Không dừng lại ở đó, Thiago còn đi vào lịch sử Brentford khi trở thành cầu thủ thứ ba của CLB ghi hơn 20 bàn trong một mùa Premier League, sau Ivan Toney và Bryan Mbeumo. Những con số này phản ánh vai trò trung tâm của anh trong hệ thống tấn công của đội bóng thành London.

2 bàn thắng trong trận này giúp ngôi sao người Brazil bám sát Haaland cho cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Trận hòa trước Everton mang ý nghĩa không nhỏ với Brentford. Một điểm giúp họ tiếp tục duy trì vị trí ở nhóm giữa bảng xếp hạng, đồng thời chưa bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, cơ hội là không nhiều khi khoảng cách với nhóm dự Europa League vẫn còn đáng kể. Brentford cần nhiều hơn những chiến thắng thay vì các trận hòa nếu muốn tạo đột phá trong giai đoạn cuối mùa.

Ở góc độ cá nhân, cuộc đua Vua phá lưới cũng đang trở nên hấp dẫn. Với 21 bàn, Thiago đã áp sát Erling Haaland, người đang dẫn đầu với 22 bàn. Khoảng cách chỉ còn một bàn mở ra khả năng cạnh tranh thực sự, đặc biệt khi tiền đạo của Brentford duy trì phong độ ổn định trong những vòng gần đây.

Từ một cái tên gây bất ngờ trong danh sách triệu tập của HLV Carlo Ancelotti ở đợt FIFA Days tháng 3/2026, Igor Thiago giờ đây đang khẳng định vị thế bằng những con số cụ thể. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn này, giấc mơ góp mặt tại World Cup không còn là viễn cảnh xa vời với tiền đạo người Brazil.