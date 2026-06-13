Sân đấu World Cup ế vé vì giá quá cao

Levi’s là sân đấu của trận Qatar - Thuỵ Sĩ vào rạng sáng 14/6. Tuy vậy, hầu hết hàng ghế ở đây vẫn chưa được lấp đầy vì mức giá trên trời để được xem World Cup 2026 tại đây.

Sân Levi's vẫn còn nhiều vị trí chưa bán được vé vì giá "trên trời".

Tại sân Levi's (Mỹ) , tình trạng ế ẩm diễn ra bất chấp việc các trận vòng bảng ở đây có giá vé thuộc hàng rẻ nhất giải do thiếu vắng các ông lớn, với đại diện mạnh nhất chỉ là Thụy Sĩ.

Thảm họa thực sự nằm ở trận đấu loại trực tiếp vòng 32 đội vào ngày 1/7, nơi tuyển Mỹ có thể góp mặt. Hàng loạt dãy ghế VIP ba hàng đầu sát mặt cỏ vẫn hoàn toàn vô chủ với mức giá lên tới 1.995 USD một vé. Cùng lúc đó, chợ đen cũng rơi vào tình trạng bán tháo khi có tới hơn 26.000 vé đang tồn đọng trên hệ thống nền tảng nội bộ của FIFA.

Cuộc khủng hoảng vé đã âm ỉ từ cuối năm ngoái khi FIFA áp dụng mô hình giá biến động với mức phí "trên trời" và chia nhỏ thành nhiều hạng vé phức tạp thay vì bán chỗ ngồi cố định.

Đỉnh điểm của sự bức xúc nổ ra vào tháng 4 khi cơ quan này bất ngờ tung ra hạng ghế VIP sát sân cỏ với giá đắt hơn hẳn đợt mở bán sớm, hoàn toàn phớt lờ quyền lợi của những cổ động viên đã đặt tiền từ trước. Sự mập mờ này nghiêm trọng tới mức 4 tiểu bang, bao gồm cả California, đã phải vào cuộc điều tra nghi vấn FIFA lừa dối người tiêu dùng.

Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới liên tục xoa dịu dư luận bằng những tuyên bố về kỷ lục khán giả nhờ việc mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội. Tuy nhiên, hình ảnh những khán đài thưa thớt tại Guadalajara trong trận đấu giữa Hàn Quốc và Czech lại cho thấy điều ngược lại.

Người hâm mộ hoàn toàn có quyền hoài nghi về một viễn cảnh đìu hiu tương tự chực chờ phủ bóng lên những sân đấu khác. Còn với sân Levi’s, đây là nơi thường được khán giả bóng bầu dục lấp kín chỗ. Nhưng tại World Cup 2026, sẽ không bất ngờ nếu khán giả nhìn thấy hàng ghế tại đây bị bỏ trống ở những vị trí đắt đỏ nhất.

IShowSpeed bùng nổ trên khán đài World Cup 2026 Màn ăn mừng của streamer YouTuber này nhanh chóng trở nên viral trên các trang mạng xã hội như Twitter, Instagram sau chiến thắng 4-1 của Mỹ trước Paraguay sáng 13/6.