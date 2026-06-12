World Cup 2026 ế ẩm khách du lịch ở Mỹ

Giá vé đắt đỏ, thủ tục visa Mỹ phức tạp và chi phí di chuyển khiến nhiều người hâm mộ World Cup chùn bước. Khách sạn giảm giá trong khi ngành hàng không chứng kiến nhu cầu suy yếu.

Cổ động viên Mexico cuồng nhiệt tận hưởng không khí World Cup ngay tại sân nhà, ngày 12/6.

World Cup 2026 từng được xem là cơ hội vàng để thúc đẩy ngành du lịch Mỹ. Tuy nhiên, khi giải đấu khởi tranh, cú hích kinh tế mà sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh được kỳ vọng mang lại vẫn chưa thành hiện thực, theo Reuters.

Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú giảm giá phòng để kích cầu, song lượng người hâm mộ mà họ trông đợi vẫn chưa xuất hiện. Nhu cầu đặt vé máy bay cũng suy giảm trong bối cảnh giá vé xem các trận đấu tăng vọt. Theo các chuyên gia trong ngành, sức nóng của giải đấu năm nay cũng thấp hơn đáng kể so với những kỳ World Cup trước.

Thất vọng

Diễn biến này cho thấy công thức quen thuộc từng giúp World Cup tạo ra làn sóng du lịch toàn cầu đang gặp trở ngại. Thay vì sẵn sàng chi tiêu mạnh tay để theo chân đội tuyển yêu thích, nhiều cổ động viên cân nhắc trước chi phí cao, rào cản visa và những khó khăn trong việc di chuyển giữa 16 thành phố đăng cai thuộc ba quốc gia.

Trong khi đó, khách nội địa Mỹ cũng chưa thể bù đắp khoảng trống khi bóng đá không có sức hút mạnh như tại châu Âu hay Nam Mỹ. "Đây thực sự là một sự thất vọng. Tôi không biết phải dùng từ nào khác", Vijay Dandapani, Giám đốc điều hành Hiệp hội Khách sạn New York, nói.

Theo ông, hiệp hội đã phải giảm 60% dự báo doanh thu phòng khách sạn liên quan đến World Cup, xuống còn khoảng 60 triệu USD .

LƯỢNG ĐẶT PHÒNG CÁC KHÁCH SẠN TẠI CÁC THÀNH PHỐ ĐĂNG CAI WORLD CUP 2026 Nguồn: Reuters Nhãn Atlanta Boston Dallas Houston TP Mexico New York Toronto Vancouver Los Angeles Seattle Lượng đặt phòng % -6 -7 7 4 13 -13 -8 -14 5 -2

Dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium cũng cho thấy lượng đặt vé từ châu Âu đến phần lớn các thành phố đăng cai trong tháng 6 và 7 giảm trung bình 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng New York, nơi tổ chức trận chung kết ngày 19/7, lượng đặt vé từ châu Âu giảm tới 15,8%.

FIFA từng dự báo khoảng 1,2 triệu người hâm mộ sẽ đổ về New York trong thời gian diễn ra giải đấu. Tuy nhiên, theo ông Dandapani, Hiệp hội Khách sạn New York hiện chỉ kỳ vọng đón khoảng 500.000 người. Dù gần đây lượng đặt phòng từ cổ động viên Anh và Na Uy có tăng nhẹ, ông cho rằng đây mới chỉ là tín hiệu tích cực ban đầu.

Các khách sạn vẫn kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng vào phút chót sau khi vòng bảng kết thúc. Tuy nhiên, số liệu hiện tại chưa cho thấy xu hướng đó. Theo công ty phân tích CoStar, lượng đặt phòng trung bình tại các thành phố đăng cai chỉ tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại New York, nhiều khách sạn đã bắt đầu giảm giá phòng. Theo ông Dandapani, khách sạn New York Hilton Midtown - cơ sở lưu trú lớn nhất thành phố - đã giảm một nửa giá phòng trong thời gian diễn ra World Cup, còn khoảng 415 USD mỗi đêm so với mức niêm yết hồi tháng 12.

Người dân xếp hàng tại Buenos Aires, Argentina, xuất trình giấy bị từ chối cấp visa Mỹ để nhận tivi miễn phí dành cho những người không thể đến Mỹ xem World Cup 2026, ngày 10/6.

Trước đó, tập đoàn Hilton cho biết lượng đặt phòng vẫn khả quan nhờ thị trường New York. Marriott cũng cho rằng nhu cầu đặt phòng vẫn còn dư địa tăng khi các cặp đấu ở giai đoạn cuối giải chưa được xác định. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ đã quyết định từ bỏ kế hoạch tới Mỹ.

"Một số bạn bè tôi chọn đến Ibiza (Tây Ban Nha) để xem toàn bộ các trận đấu qua truyền hình với chi phí thấp hơn rất nhiều so với sang Mỹ theo dõi World Cup trực tiếp. Những người khác đến Las Vegas, vẫn tốn tiền nhưng rẻ hơn rất nhiều so với mua vé trận đấu, vé máy bay, khách sạn và chi phí di chuyển đến sân vận động", Andy Milne, cổ động viên nổi tiếng của tuyển Anh và tác giả cuốn sách That World Cup Guy, cho biết.

Điểm sáng hiếm hoi

Ngay cả nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, vốn góp phần thúc đẩy ngành du lịch Mỹ thời gian qua, cũng đang chờ xác định đối thủ thi đấu hoặc kết quả của đội tuyển mình yêu thích trước khi quyết định đặt chuyến đi, theo công ty du lịch thể thao cao cấp Roadtrips.

Người hâm mộ từ hơn một nửa số quốc gia giành quyền tham dự World Cup phải xin visa để nhập cảnh Mỹ. Điều này làm tăng chi phí và sự bất định đối với những du khách vốn đã lo ngại về các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn.

Chính sách bán vé của FIFA cũng khiến nhiều người hâm mộ không hài lòng. Ban tổ chức áp dụng mức giá khởi điểm cao kỷ lục và lần đầu triển khai cơ chế giá linh hoạt, cho phép giá vé tăng theo nhu cầu khi giải đấu đến gần. Ngoài ra, việc cho phép bán lại vé mà không giới hạn giá cũng đẩy chi phí lên cao hơn và thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý.

Theo TicketData, giá vé rẻ nhất tại các thành phố đăng cai như New York và Miami hiện đã tiến sát mốc 1.000 USD .

Biển chỉ dẫn khu vực dành cho người hâm mộ World Cup 2026 được lắp đặt tại ga Union Station, một trong những đầu mối giao thông lớn nhất Los Angeles, ngày 10/6.

Dana Lattouf, Giám đốc điều hành Tickitto - một đơn vị phân phối vé tại Anh, cho rằng ngay cả khi giá vé giảm một nửa vào sát các trận đấu quan trọng, nhu cầu cũng khó tăng mạnh bởi người hâm mộ quốc tế vẫn phải đối mặt với chi phí và thủ tục đặt vé máy bay, khách sạn cũng như xin visa trong thời gian ngắn.

Trong khi khách sạn và hàng không gặp khó khăn, thị trường cho thuê ngắn hạn lại trở thành điểm sáng hiếm hoi. Airbnb cho biết World Cup 2026 đang trên đà trở thành sự kiện có nhu cầu lớn nhất trong lịch sử hoạt động của nền tảng này.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích AirDNA, lượng đặt chỗ tại các cơ sở cho thuê ngắn hạn, đặc biệt ở phân khúc bình dân và trung cấp, đang tăng tại nhiều thành phố đăng cai như Boston và Los Angeles.

Giá thuê trung bình của các phòng đã được đặt trước tại các thành phố tổ chức World Cup hiện ở mức 218 USD mỗi đêm. Trong khi đó, những du khách đặt phòng vào đầu tháng 6 phải trả khoảng 335 USD mỗi đêm do chủ nhà tăng giá để tận dụng nhu cầu sát ngày.

"Không thể phủ nhận World Cup đang tạo thêm nhu cầu du lịch và nghỉ dưỡng tại tất cả thành phố đăng cai", Jamie Lane, chuyên gia kinh tế của AirDNA, nhận định.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.