Du lịch Mỹ chờ mãi chưa thấy lợi ích từ World Cup

World Cup 2026 từng được kỳ vọng tạo cú hích hàng chục tỷ USD cho du lịch Bắc Mỹ, nhưng lượng đặt phòng tại nhiều thành phố đăng cai ở Mỹ hiện thấp hơn mong đợi.

Người dân đi ngang chiếc đồng hồ đếm ngược đến World Cup 2026 tại Guadalajara, Mexico, ngày 24/3. Ảnh: Reuters.

Trước thềm khai mạc World Cup 2026 diễn ra vào ngày 11/6, không khí chờ đón giải bóng đá lớn nhất hành tinh chưa tạo ra hiệu ứng du lịch như kỳ vọng ban đầu.

Năm ngoái, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng mô tả World Cup 2026 là sự kiện tương đương “104 trận Super Bowl”, với lượng khán giả toàn cầu được dự báo lên tới 6 tỷ lượt người. FIFA cũng kỳ vọng giải đấu sẽ mang lại khoảng 30,5 tỷ USD lợi ích kinh tế cho 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada.

Tuy nhiên, theo Fortune, thực tế tại Mỹ đang cho thấy tín hiệu kém sôi động.

Báo cáo mới của Hiệp hội Khách sạn và Nhà nghỉ Mỹ (AHLA) cho biết gần 80% trong hơn 200 khách sạn được khảo sát tại 11 thành phố đăng cai của Mỹ đánh giá lượng đặt phòng hiện thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu. Báo cáo nhận định tăng trưởng kinh tế dự kiến từ World Cup “có thể không đạt được như mong đợi”.

Các khách sạn được khảo sát nằm tại New York, Los Angeles, Boston, Seattle, San Francisco, Houston, Dallas, Miami, Philadelphia, Atlanta và Kansas City.

Một số đơn vị cho rằng FIFA đã tạo ra “tín hiệu nhu cầu sớm” khi đặt trước số lượng lớn phòng khách sạn rồi điều chỉnh lại vào tháng 3. Khi đó, FIFA kích hoạt điều khoản hủy hợp đồng và cắt giảm hàng nghìn phòng tại nhiều thành phố đăng cai để phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Nhật Bản và đội tuyển Australia tại vòng loại World Cup 2026 ở sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản ngày 15/10/2024. Ảnh: Issei Kato/Reuters.

Phía FIFA nói cho biết việc điều chỉnh là “thông lệ tiêu chuẩn” với một sự kiện quy mô lớn và được thực hiện theo đúng thỏa thuận với đối tác khách sạn.

Tuy nhiên, giới lưu trú tại Mỹ cho rằng bài toán không chỉ nằm ở lượng phòng.

Phần lớn khách sạn được khảo sát đánh giá thủ tục visa kéo dài với khách quốc tế, căng thẳng địa chính trị và chi phí du lịch tăng cao là những nguyên nhân chính khiến nhu cầu chưa bùng nổ như dự báo.

Quả thực, chi phí đang trở thành rào cản lớn với người hâm mộ. Dữ liệu được Fortune dẫn lại, vé nhiều trận đấu tại Mỹ vượt mốc 1.000 USD , trong khi vé trận chung kết tại sân MetLife (New Jersey) có thời điểm được niêm yết gần 33.000 USD .

Ngoài vé xem bóng đá, giá đi lại cũng tăng mạnh. Phân tích của Deutsche Bank cho thấy giá vé máy bay xuyên lục địa từng tăng từ khoảng 167 USD lên hơn 400 USD chỉ trong vài tuần. Ngay cả phí tàu từ New York đến sân MetLife cũng từng gây tranh cãi vì tăng cao trước khi phải điều chỉnh giảm.

Trong bối cảnh đó, một số khách sạn tại Mỹ mô tả World Cup năm nay là “một sự kiện không đáng kể” với ngành lưu trú địa phương, báo cáo của Hiệp hội Khách sạn và Nhà nghỉ Mỹ (AHLA) nhận định.

Toàn cảnh sân vận động Lincoln Financial Field tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ, trước thềm World Cup 2026, ngày 13/5. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, không phải mọi dự báo đều bi quan.

Theo Oxford Economics, World Cup vẫn có thể mang lại mức tăng GDP nhất định cho các thành phố đăng cai trong mùa hè, đồng thời tạo thêm việc làm ngắn hạn trong lĩnh vực khách sạn và giải trí.

Lisa Delpy Neirotti, Giám đốc chương trình Quản lý Thể thao tại Đại học George Washington, cho rằng World Cup chắc chắn tạo ra tác động kinh tế, nhưng những kỳ vọng ban đầu thường được đẩy lên quá cao.

“Ai cũng thích những con số lớn. Điều đó khiến mọi người hào hứng và tin tưởng. Trong khi thực tế thường không giống kỳ vọng”, bà nhận định.

Theo chuyên gia, khi vé được bán gần hết, thị trường vẫn có thể chứng kiến làn sóng đặt chỗ sát ngày. Điều đó có thể giúp ngành du lịch và khách sạn hưởng lợi vào phút chót.

Dù vậy, khoảng cách giữa kỳ vọng ban đầu và diễn biến hiện tại cho thấy World Cup 2026 tại Mỹ có thể không tạo ra cú hích du lịch mạnh như những gì FIFA từng dự báo.