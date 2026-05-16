Ai sẵn sàng chi 1,5 tỷ đồng đi du lịch xem World Cup 2026?

Các công ty lữ hành Việt cho biết tour xem World Cup 2026 nóng lên từ sớm, trong đó nhóm khách doanh nhân, khách VIP và người hâm mộ bóng đá lâu năm bắt đầu "chốt đơn".

Lionel Messi nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup cùng các đồng đội Argentina sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết trước Pháp, năm 2022.

VCK World Cup 2026 (WC) sẽ diễn ra từ ngày 11/6-19/7 tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử được đồng tổ chức bởi ba quốc gia, cũng là lần thứ hai giải đấu diễn ra tại nhiều nước chủ nhà, sau World Cup 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp du lịch, thị trường tour và combo xem giải đấu đã bắt đầu sôi động. Tuy nhiên, khách Việt hiện chủ yếu ở giai đoạn tìm hiểu thông tin, tham khảo giá, điều kiện xin thị thực (visa) và lên kế hoạch tài chính thay vì chốt tour ngay.

"Do World Cup lần này tổ chức tại Bắc Mỹ nên chi phí cao hơn các mùa trước, khách Việt có xu hướng chuẩn bị hồ sơ và kế hoạch tài chính sớm hơn. Dự báo thị trường sẽ tăng nhiệt mạnh hơn sau khi lịch thi đấu và các trận cầu lớn được công bố chính thức", bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty du lịch Vietluxtour, nói với Tri Thức - Znews.

Toàn cảnh sân vận động Lincoln Financial Field tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ, trước thềm World Cup 2026, ngày 13/5.

Ai quan tâm tour xem World Cup 2026?

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông, Công ty du lịch Vietravel, nhận định tour World Cup không phải sản phẩm đại trà mà thuộc phân khúc du lịch thể thao kết hợp trải nghiệm cao cấp. Nhóm khách quan tâm chủ yếu là khách có thu nhập khá - cao, khách VIP, doanh nhân và người hâm mộ bóng đá lâu năm.

"Khách thường tìm hiểu rất kỹ về trận đấu, vị trí chỗ ngồi, khách sạn, phương án di chuyển, visa và mức độ an toàn của kênh mua vé trước khi quyết định", bà Khanh nói.

Sức hút của World Cup 2026 đến từ quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico. Điều này giúp nhu cầu thị trường đa dạng hơn, từ khách muốn xem một trận cầu tâm điểm đến nhóm kết hợp du lịch, giao lưu doanh nghiệp hoặc tiếp khách.

Do giá trị tour và combo cao cũng như nguồn cung dịch vụ tốt tại các thành phố đăng cai có giới hạn, nhóm khách có nhu cầu thật sự thường có xu hướng giữ chỗ sớm để đảm bảo vé, khách sạn và lịch trình thuận tiện.

Cúp vô địch FIFA World Cup 2026 được trưng bày trong một sự kiện tại thành phố New York, Mỹ, ngày 14/5.

Bắt kịp xu hướng, các doanh nghiệp thiết kế nhiều dòng sản phẩm khác nhau, từ combo vé máy bay - khách sạn - hỗ trợ visa đến tour trọn gói kết hợp xem bóng đá và tham quan Bắc Mỹ.

Vietluxtour cho biết theo dự kiến, giá tour dao động khoảng 150-350 triệu đồng/khách tùy lịch trình và hạng vé. Đơn vị cũng đang xây dựng các gói "free & easy" (chỉ bao gồm vé máy bay và khách sạn) nhằm giúp khách linh hoạt lịch trình và tối ưu chi phí. Đây là tour du lịch kết hợp khám/chữa bệnh, thăm người thân hoặc đi công tác.

Trong khi đó, Vietravel triển khai nhiều nhóm sản phẩm phục vụ các nhu cầu khác nhau. Với khách ưu tiên sự linh hoạt, doanh nghiệp cung cấp các gói combo gồm vé trận đấu, lưu trú và dịch vụ cơ bản. Nhóm khách muốn hành trình trọn gói có thể lựa chọn tour xem World Cup kết hợp tham quan các thành phố đăng cai tại Mỹ, Canada và Mexico.

Công ty cũng phát triển các gói cao cấp dành cho khách doanh nhân, khách VIP hoặc nhóm doanh nghiệp có nhu cầu trải nghiệm riêng. Giá tour phụ thuộc vào trận đấu, hạng dịch vụ lưu trú, thời gian lưu trú, tiêu chuẩn khách sạn và các tiện ích đi kèm.

Một số gói cao cấp hiện có giá từ 810 triệu đồng/khách cho hành trình xem tứ kết tại Los Angeles, đến khoảng 1,5 tỷ đồng /khách cho tour xem chung kết, kết hợp khách sạn 5 sao, xe đưa đón và quyền sử dụng các không gian tiếp đón cao cấp như Pitchside Lounge hoặc Trophy Lounge.

"Khách được sử dụng chỗ ngồi cao cấp, phòng chờ riêng, thưởng thức ẩm thực và các dịch vụ trước, trong, sau trận đấu nhằm nâng tầm trải nghiệm", bà Khanh cho hay.

Toàn cảnh sân vận động Gillette ở Foxborough, bang Massachusetts, Mỹ, nơi sẽ được đổi tên thành sân vận động Boston khi đăng cai các trận đấu thuộc World Cup 2026, ngày 25/3.

Theo ghi nhận ban đầu của doanh nghiệp này, nhóm khách Việt hiện quan tâm nhiều đến các gói ở phân khúc trung - cao cấp, trị giá vài trăm triệu đồng mỗi khách nhằm đảm bảo lịch trình thuận tiện, khách sạn tốt và vị trí xem trận đấu đẹp.

Riêng nhóm sản phẩm từ 810 triệu đồng đến hơn 1,5 tỷ đồng hướng đến tập khách đặc thù hơn, chủ yếu là doanh nhân hoặc khách có nhu cầu trải nghiệm chính thức tại các trận đấu lớn.

"Về lựa chọn trận đấu, khách thường ưu tiên các màn so tài có sức hút lớn như tứ kết, bán kết, chung kết, hoặc những trận quy tụ các đội tuyển mạnh và nhiều ngôi sao", bà Khanh nói.

Rào cản

Theo bà Thu, trong 3 quốc gia đăng cai, Mỹ hiện là điểm đến được khách Việt quan tâm nhiều nhất do tập trung nhiều trận đấu lớn, không khí lễ hội sôi động và thuận tiện kết hợp mua sắm, du lịch hoặc thăm thân. Canada được đánh giá cao nhờ môi trường du lịch an toàn, hiện đại, trong khi Mexico có lợi thế về văn hóa và chi phí dịch vụ mềm hơn.

"Phần lớn khách Việt vẫn ưu tiên Mỹ do mức độ quen thuộc và sức hút thương hiệu điểm đến", bà nói.

Ngoài bóng đá, nhiều khách xem World Cup lần này như cơ hội trải nghiệm Bắc Mỹ. Theo các doanh nghiệp, khách thường có nhu cầu kết hợp tham quan các thành phố lớn, mua sắm, khám phá ẩm thực hoặc thăm người thân trong cùng hành trình.

Bà Khanh cho rằng lợi thế lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở hạ tầng hiện đại của Bắc Mỹ, từ sân vận động, hàng không đến dịch vụ lưu trú. "Khách không chỉ xem bóng đá mà còn muốn sở hữu một hành trình kết hợp giải trí - thể thao - du lịch trọn vẹn", bà cho hay.

Người dân đi ngang chiếc đồng hồ đếm ngược đến World Cup 2026 tại Guadalajara, Mexico, ngày 24/3.

Dù sức hút lớn, các đơn vị du lịch thừa nhận World Cup vẫn là sản phẩm khó tiếp cận với phần đông khách Việt do chi phí cao và thủ tục phức tạp. Khoảng cách xa, thời gian bay dài, lệch múi giờ và chi phí lớn là những yếu tố khiến nhiều khách phải cân nhắc kỹ. Ngoài khó khăn visa Mỹ và Canada, khách còn phải đối mặt áp lực nguồn cung dịch vụ trong mùa cao điểm toàn cầu.

Ông Trương Minh Tuấn, CEO Công ty Du lịch HVN, cho biết doanh nghiệp không triển khai sâu tour World Cup vì đây là sản phẩm cao cấp, nhiều rủi ro vận hành và khó gom khách. Theo ông, một trong những vấn đề lớn nhất là vé xem bóng đá được phân phối qua các kênh chính thức của FIFA khiến doanh nghiệp khó chủ động hoàn toàn về số lượng, vị trí chỗ ngồi và khả năng đáp ứng đúng kỳ vọng của khách.

"Có trường hợp hai vợ chồng đi cùng nhưng không mua được vé ngồi cạnh nhau. Khách vẫn có vé vào sân nhưng phải ngồi tách ra, dễ dẫn đến không hài lòng. Đây là một trong những rủi ro khi doanh nghiệp tổ chức tour dạng này", ông nói.

Toàn cảnh vòng xoay La Minerva khi Guadalajara chuẩn bị cho World Cup 2026 ngày 24/3.

Đại diện HVN nhận định tour xem World Cup chỉ phù hợp với nhóm khách rất hẹp gồm người hâm mộ bóng đá thực sự, có điều kiện tài chính và đủ thời gian cho hành trình kéo dài khoảng 10 ngày.

Theo ông, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, chi phí cao, thủ tục phức tạp và yếu tố địa chính trị khó lường, khách hàng cũng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi đặt tour.

"Đây là sản phẩm giá trị cao nhưng khả năng gom đoàn không dễ. Doanh nghiệp phải bỏ nhiều nhân sự để tư vấn, chuẩn bị và xử lý các rủi ro phát sinh. Do đó, chúng tôi ưu tiên tập trung vào các thị trường ổn định, có thế mạnh hơn", ông Tuấn chia sẻ.